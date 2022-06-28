Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Eşi, usta oyuncunun yaşamını yitirmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır ne zaman evlendi, kaç yıl evli kaldılar? Ayrıntılar haberimizde...

CÜNEYT ARKIN'IN EŞİ BETÜL CÜREKLİBAKIR KİMDİR?

Betül Cüreklibatır 1 Ocak 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1969 yılında Cüneyt Arkın'la evlenen Betül Cüreklibatır,

Cüneyt Arkın'ın ikinci eşidir. Fransız Kız Lisesi mezunu olan Betül Cüreklibatır, üniversiteden sonra Air France sınavını kazanarak hostes olmuştur.

Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın çiftinin Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu vardır. Betül Cüreklibatır, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Önce Hayaller Ölür, Vatandaş Rıza ve Şişeler Sinema filminde de rol almıştır.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, 1937 yılında Eskişehir’de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan oyuncunun hayatı Eskişehir’de çiftlikte geçti. Eğitim hayatı boyunca başarılı olan Arkın, İstanbul’da tıp fakültesi kazandı. Arkın’ın oyunculuk kariyeri askerlik sırasında Halit Refiğ ile tanışması ile başladı. Jet savaş pilotlarının yaşamı ile belgesel çeken Halif Refiğ, rollerden birini Arkın’a teklif etti. Ancak askeri yönetmelik gereği rol alamadı. Askerlik görevi bittikten sonra Gurbet Kuşları filminde rol alarak kariyerini başlattı. 1969 ve 1976’da Antalya Film Şenliği’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca, 1972 yılında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Adana Altın Koza Film Şenliği’nde ödül aldı. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300’den fazla filmden rol alan Arkın, 1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

