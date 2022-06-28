Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, usta oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Peki Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir? Murat Arkın nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde....

CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Arkın; kimlikteki ismiyle Murat Cüreklibatur 4 Mayıs 1975 İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Cüneyt Arkın'ın izinden giden ve oyunculuğu seçen üMurat Arkın babasına benzerliği de dikkat çekmektedir.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.

Son döneme Börü ve Dağ filmleri ile damga vuran Murat Arkın zaman zaman Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlere benzer yapımlarda da yer aldı.

MURAT ARKIN'IN OTNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Murat Arkın'ın rol aldığı yapımlar:

Panzehir

Dağ II

Arif V 216

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Börü

Pis Yedili

Harem

Makine Kada

Börü

Uykusuzlar Kulübü

Börü 2039



