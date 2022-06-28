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Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir? Kaan Cüreklibatır nereli ve kaç yaşında? Soyadı neden farklı?

28.06.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, usta oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir? Kaan Cüreklibatır nereli ve kaç yaşında? Soyadı neden farklı? İşte detaylar...

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir? Kaan Cüreklibatır nereli ve kaç yaşında? Soyadı neden farklı?

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır, usta oyuncunun yaşamını yitİRmesinin ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Peki Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır kimdir? Kaan Cüreklibatır nereli ve kaç yaşında? Soyadı neden farklı? Detaylar haberimizde....

CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU KAAN CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Kaan Cüreklibatır 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Kaan Polat Cüreklibatur olan olup, babasına olan benzerliğiyle bilinmektedir.

Oyuncu Murat Arkın ise ağabeyidir.

Kaan Cüreklibatır Aslı Cüreklibatur ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Sarp ve Zeynep adlı iki çocukları olmuş.

İstanbul Bilgi Üniversitesi iletişim mezunu olan Kaan Cüreklibatır, spor okulu açarak yurtdışında çocuklara özel bir çocuk gelişim programını Türkiye’ye getirdi.

KAAN CÜREKLİBATIR'IN SOYADI NEDEN FARKLI?

Cüneyt Arkın adıyla tanınan usta oyuncunun gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Oğlu Kaan Cüreklibatır sahne adı yerine soyadını kullanmaktadır.

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Cüneyt Arkın
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