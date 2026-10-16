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Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu

Cüneyt Arkın’ın filmlerindeki okçuluk sahnelerinden etkilenerek geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duyan Yalovalı elektrik teknikeri Kerem Korkmaz (47), kendi imkanlarıyla başladığı yay yapımını yıllar içinde kültürel mirası yaşatma çabasına dönüştürdü.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu

Elektrik teknikerliği yapan Kerem Korkmaz'ın geleneksel okçuluğa ilgisi, 30 yıl önce izlediği Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki okçuluk sahnelerinden başladı.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 1

18 yıl önce okçuluk ve yaycılık üzerine araştırma yapan Korkmaz, Bursa ve İstanbul’daki okçuluk dükkanlarını gezdi ancak aradığı geleneksel Türk yayı ve oklarını bulamadı.

Bunun üzerine Kerem Korkmaz, kendi yayını üretmeye karar verdi. Ağaç, manda boynuzu, tendon ve doğal tutkallar üzerine araştırma yapan Korkmaz, Osmanlı Dönemi’nden kalan belgeler ve okçuluk kaynaklarını inceledikten sonra edindiği bilgi ve belgeleri bir araya getirerek geleneksel yöntemlerle yay üretmeye başladı.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 2

Kerem Korkmaz, yaptığı araştırmalar ile üretim süreçlerini yazılı olarak kayıt altına aldı ve geleneksel ok ve yay yapımının unutulmaması için arşiv oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından ‘Kültür Miras Taşıyıcılığı’ belgesi alan Korkmaz, Yalova Üniversitesi'nde yaklaşık 7 yıldır okçuluk ve atış eğitimi veriyor.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 3

"BİR YAYIN YAPIMI 1 YILI BULUYOR"

Geleneksel Türk yayının yapımının uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Kerem Korkmaz, bir yayın hazırlanmasının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü söyledi.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 4

Yay yapımında kullanılan her malzemenin işlenmesinin ve birbirine uyum sağlamasının aylar aldığını anlatan Korkmaz, yayların yapımında en ufak bir hatanın yıllık emeği boşa çıkarabildiğini belirterek, “En ufak bir hatada yayımız kesinlikle kırılıyor ya da dağılıyor. Maddi zararı bırakalım ama manevi zarar. Burada kaybettiğiniz 1 sene çöp oluyor” dedi.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 5

"HER ŞEY EL ÜRÜNÜ"

Geleneksel Türk yayı yapımında modern yöntemleri kullanmamaya özen gösterdiğini belirten Kerem Korkmaz, “Malzemeyi keserken, ağacı keserken, boynuzu keserken, yapıştırırken dedelerimiz ne yaptıysa aynısına ya da aynıya yakın yapmaya çalışıyoruz. Her şey el ürünü” dedi.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 6

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 7

"BU İŞİ HERKES YAPAMAZ"

600-700 metreye kadar menzile ulaşabilen, atış yapılabilen dayanıklı yaylar ürettiğini söyleyen Korkmaz, bugüne kadar 100'ün üzerinde kişiye yay yapımını öğrettiğini ifade ederek, “Yalova Üniversitesi’nde yaklaşık 6-7 yıldır okçuluk ve atış eğitimi veriyorum. Eğitimlerde yetenekli gördüğüm gençleri atölyeme davet ederek yay yapımını da öğretiyorum. Bin kişiden 10 kişi ya çıkar ya çıkmaz. El becerilerine bakıyorum. Yapabilecekse bilgiyi veriyorum. Çünkü çok kıymetli, çok kadim bir bilgi. Bu işi herkes yapamaz. Becerisi olan kişilerle özel olarak ilgileniyorum. Unutulmaması için kesinlikle insan yetiştirmemiz, çırak yetiştirmemiz gerekli” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın’ın filmleri hayatını değiştirdi! Yıllar sonra kültür mirası taşıyıcısı oldu 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Okçuluk
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