RGB sıvı soğutma sistemi var: RedMagic 12 Pro+ tanıtıldı! İşte özellikleri

RedMagic, yeni modeli RedMagic 12 Pro+'ı resmi olarak duyurdu. Çin'de tanıtılan cihaz, şirketin sektörde bir ilk olduğunu belirttiği, ekran altı kameraya sahip 185 Hz yenileme hızlı tam ekran paneli RGB aydınlatmalı sıvı soğutma sistemiyle bir araya getiriyor.

REDMAGIC 12 PRO+ ÖZELLİKLERİ NELER?

RedMagic 12 Pro+, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye şirketin geliştirdiği RedCore R5 oyun çipi eşlik ediyor. Telefonun standart sürümleri, 16 GB'a kadar LPDDR5T RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 Pro depolama alanıyla sunuluyor. Ayrıca 120W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 8.400 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

RGB SIVI SOĞUTMA SİSTEMİYLE GELİYOR

RedMagic 12 Pro+'ın arka yüzeyinde RGB aydınlatmalı dairesel bir sıvı soğutma modülü bulunuyor. Bu modüle yerleştirilen RGB ışıklar, oynanan oyunlarda gerçekleşen olaylara göre tepki verebiliyor.

Cihazda kullanılan çift döngülü sıvı soğutma sistemi, hem işlemciyi hem de bataryayı çevreliyor. Sistemin mikro pompası, önceki nesil RedMagic 11 Pro+'ta kullanılan pompaya kıyasla yüzde 85 daha yüksek performans sunuyor. Üstelik bu pompanın yalnızca 20 mW'a kadar düşen güç tüketimiyle çalışabildiği belirtiliyor.

Sıvı soğutma sistemine dakikada 25.500 devire ulaşabilen aktif bir fan eşlik ediyor. IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip fan; grafen bazlı termal malzemeler, buhar odası ve sıvı metal bileşenlerle birlikte çalışıyor. RedMagic, tüm bu bileşenleri beş katmanlı bir soğutma sistemi olarak tanımlıyor.

185 HZ AMOLED EKRAN VE EKRAN ALTI KAMERA

RedMagic 12 Pro+, 6,85 inç büyüklüğünde, 1216 x 2688 piksel çözünürlüklü AMOLED ekranla geliyor. 185 Hz yenileme hızına sahip panel, yüksek parlaklık modunda 1.900 nit, tepe parlaklıkta ise 5.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ekranın korunması için Gorilla Glass 7i kullanılıyor.

Şirketin gerçek anlamda tam ekran olarak nitelendirdiği tasarımda, ön kamera ekranın altına gizleniyor. BOE ile birlikte geliştirilen dokuzuncu nesil 16 MP ön kamera, ekranın altında yer alıyor. Ayrıca ekranda ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor.

Yalnızca 0,96 mm genişliğindeki ekran çerçeveleri sayesinde cihaz yüzde 96,3 ekran-gövde oranına ulaşıyor.

REDCORE R5 İLE IŞIN İZLEME VE 185 HZ KARE İNTERPOLASYONU

Snapdragon işlemciye eşlik eden RedCore R5 oyun çipi, ışın izleme teknolojisini, 2K çözünürlüğe yükseltmeyi ve desteklenen oyunlarda 185 Hz'e kadar kare interpolasyonunu üstleniyor.

RedMagic ayrıca PC Emulator özelliğini de geliştirmiş durumda. Kullanıcılar bu özellik sayesinde Steam hesaplarına giriş yaparak bilgisayar oyun kütüphanelerindeki oyunları doğrudan telefon üzerinden çalıştırabiliyor. Ancak şirket, uyumluluğun oyundan oyuna değiştiğini belirtiyor.

RedMagic 12 Pro+, bypass şarj ve 22,5W ters kablolu şarj desteği de sunuyor.

KAMERA, DAYANIKLILIK VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

RedMagic 12 Pro+'ın arka tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) ve 8K video kaydı desteğine sahip 50 MP ana kamera yer alıyor. Ana kameraya 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

8,55 mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığında olan telefonun arka yüzeyi de Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde toza ve suya karşı dayanıklılık sunuyor.

Android 17 tabanlı RedMagic OS 12 işletim sistemiyle gelen telefonda Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve X eksenli doğrusal titreşim motoru bulunuyor.

Telefonda 700 Hz kapasitif omuz tetikleyicileri bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi verici ve DisplayPort görüntü çıkışı destekleyen USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

REDMAGIC 12 PRO+ FİYATI VE RENK SEÇENEKLERİ

RedMagic 12 Pro+, Çin'de Nightfreeze, Subzero ve Skyfrost olmak üzere üç renk seçeneğiyle duyuruldu. Skyfrost renk seçeneğinin yılın ilerleyen dönemlerinde satışa çıkacağı açıklandı.

Telefonun Çin fiyatları ise şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB depolama: 6.999 yuan (yaklaşık 980 dolar)

16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.999 yuan (yaklaşık 1.120 dolar)

16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.999 yuan (yaklaşık 1.260 dolar)

Şirket ayrıca dövme karbon malzemeye sahip RedMagic 12 Pro+ Golden Saga özel sürümünü de duyurdu. Bu model, 24 GB RAM ve 1 TB depolama kapasitesiyle gelecek. Özel sürüme ilişkin diğer ayrıntılar ise daha sonra paylaşılacak.

RedMagic 12 Pro+, küresel pazarda RedMagic 12 Pro adıyla satışa sunulacak. Şirket, küresel modelin teknik özelliklerini, fiyatını ve satış bilgilerini 3 Kasım'da açıklayacak.

Kaynak: GSMArena