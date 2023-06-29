Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi! Mezarı başından paylaştı

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

Kaan Polat Cüreklibatur, "Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içerisindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken '... Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin...' dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı: Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, 'Nereye baksam sen vardın' Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin" ifadelerini kullandı.