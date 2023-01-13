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Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Kızını itirazı sonrası miras kavgası... İşte detaylar

13.01.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra usta oyuncunun vasiyeti ortaya çıktı. Arkın'ın vasiyeti sonrası aile arasında miras kavgası başladı. Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti. İşte Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası yaşananlar...

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı! Kızını itirazı sonrası miras kavgası... İşte detaylar

Kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın ailesi miras yüzünden gerildi. Cüneyt Arkın'ın kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı.

Günaydın'ın haberine göre, Cüneyt Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'teki gayrimenkul eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır'a paylaştırıldı.

Ekran Alıntısı

Arkın, Levent'teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bırakınca, ilk eşinden dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyete itiraz etti.

SSSS

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYORDU

Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan ile 4 yıl süren evliliğinden olan kızı Filiz gözlerden uzak büyümüş hatta Cüneyt Arkın tarafından sır gibi saklanmıştı. Birçok kişinin bilmediği Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, Güler Mocan ve babası Cüneyt Arkın 1968'de boşandıktan sonra babası ile bir daha hiç görüşmemişti.


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