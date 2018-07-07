Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Cemal Ersen, 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile göz dolduran Cüneyt Çakır'a Çin'den gelen rekor teklifi köşesine taşıdı.

İşte Cemal Ersen'in köşe yazısı:

Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin yüz akı, göz bebeği. Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarını es geçmesi, onu finalin en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Hepimizin gönlünden geçen, bu defa kariyerinde zirve yapması ve kuşaklar boyu anlatılacak bir hikayenin kahramanı olması.

Cüneyt hocanın şu aralar final beklentisi yanında farklı bir heyecan daha yaşadığını tahmin ediyorum, mutlaka kulağına gitmiştir.

Dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen Çakır’a, turnuva sonrası sürpriz bir transfer teklifi gelebilir. Daha önce de seslendirildi. Çin Futbol Federasyonu deneyimli hakemin peşinde. Menajerler aracılığı ile resmi olmayan kanallardan nabız yokladığı biliniyor. İddiayı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’nun da doğrulaması rastlantı değil.

Ne yapacak?

Bu güne kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Sadece astronomik bir paradan söz ediliyordu. Şimdi sıkı durun; bize ulaşan bilgilere göre Çin’den FİFA kokartlı hakemimize önerilecek rakam tam 5 milyon dolar. Yani 22 milyon TL’den fazla. Üst düzey bir futbolcunun bonservis bedeli kadar bir ücret.