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Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla final maçının en büyük adayı olan Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık teklif yapıldı.

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Cemal Ersen, 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile göz dolduran Cüneyt Çakır'a Çin'den gelen rekor teklifi köşesine taşıdı.

İşte Cemal Ersen'in köşe yazısı:

Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin yüz akı, göz bebeği. Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarını es geçmesi, onu finalin en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Hepimizin gönlünden geçen, bu defa kariyerinde zirve yapması ve kuşaklar boyu anlatılacak bir hikayenin kahramanı olması.

Cüneyt hocanın şu aralar final beklentisi yanında farklı bir heyecan daha yaşadığını tahmin ediyorum, mutlaka kulağına gitmiştir.

Dünyanın en iyi üç hakemi arasında gösterilen Çakır’a, turnuva sonrası sürpriz bir transfer teklifi gelebilir. Daha önce de seslendirildi. Çin Futbol Federasyonu deneyimli hakemin peşinde. Menajerler aracılığı ile resmi olmayan kanallardan nabız yokladığı biliniyor. İddiayı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’nun da doğrulaması rastlantı değil.

Ne yapacak?

Bu güne kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Sadece astronomik bir paradan söz ediliyordu. Şimdi sıkı durun; bize ulaşan bilgilere göre Çin’den FİFA kokartlı hakemimize önerilecek rakam tam 5 milyon dolar. Yani 22 milyon TL’den fazla. Üst düzey bir futbolcunun bonservis bedeli kadar bir ücret.

Çinlilerin kolay pes edeceğini sanmıyorum. Çakır ailesi iddiaları şimdilik doğrulamasa da, önlerine konulacak teklif reddedilemeyecek boyutta olabilir.

Peki, Cüneyt Çakır kabul eder mi? Kafa karıştırıcı, tahrik edici, iştah kabartıcı bir öneri gelirse neden olmasın? Hocanın orta vadeli planlarını kestirmek zor. Kesin gözüyle bakılan transfer teklifi, aile meclisinde mutlaka değerlendirilecektir.

Cüneyt Çakır 42 yaşında. En verimli çağında. 5 yıl sonra aktif hakemliği sona erecek. Bu süreyi her türlü fedakârlığa katlanarak, ülkesinden binlerce kilometre uzaklıkta geçirmeyi göze alır mı, bekleyeceğiz!

Kafadaki sorular

Hadi bir adım sonrasına bakalım. Çakır, Çin’e giderse ne olacak? Öncelikle farklı bir kültüre alışmak ve uyum sağlamak zor. İnatçı bir karaktere sahip, üstesinden geleceğine inanıyorum. Ama işi maç yönetmekle bitmeyecek, 5 yıl boyunca hakem eğitiminden de sorumlu olacak.
Gelelim Türkiye cephesine. Cüneyt hoca “evet” derse, artık sadece Süper Lig değil, Şampiyonlar Ligi’nde de görev yapamayacak. Ülkemiz kadar UEFA adına da önemli bir kayıp. Bu yüzden FİFA Hakem Komitesi Başkanı Collina’nın söylentileri ilk ağızdan sorgulaması boşuna değil.

İkinci konu; Çakır, Çin’e tek başına mı gider, yoksa yıllardır kader birliği yaptığı yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’u da götürür mü? Bakarsınız, çok insanın yaşamı değişebilir!

Gurur verici

Çin futbolu, doğunun parlayan yıldızı. Bastırıyorlar parayı, alıyorlar istedikleri oyuncuyu. Belli ki sıra hakemlikte. Çakır için gözden çıkarılacağı söylenen ücret küçümsenmeyecek boyutta. İngilizlerin ünlü hakemi Mark Clattenburg’un dahi, Suudi Arabistan’a giderken böyle bir transfer parası aldığını sanmıyorum. Dolayısıyla Çakır bu anlamda da bir rekor kırabilir. Tercihi ne olursa olsun, yeteri kadar kıymetini bilemediğimiz Cüneyt hoca ve Türk hakemliği adına Çin’den gelen mesaj gurur vericidir, nokta!

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası Çin cüneyt çakır

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