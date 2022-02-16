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Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? Cüneyt Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

16.02.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? sorusunun yanıtı çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgide FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarından birini yöneteceği görüldü. Peki Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? Cüneyt Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? Cüneyt Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? sorusunun yanıtı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) resmi web sitesinde yayımlanan bilgilerin ardından çıkan haberler nedeniyle merak konusu oldu. Vatandaşlar FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili internette araştırma yapıyor. Bu kapsamda Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek? Cüneyt Çakır kimdir? Nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. Cüneyt Çakır'ın biyografisine ve UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçı yöneteceğine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

CÜNEYT ÇAKIR AVRUPA LİGİ HANGİ MAÇI YÖNETECEK?

Cüneyt Çakır, UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir. Babası eski hakem ve eski MHK asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim hayatını tamamlayan Cüneyt Çakır, günümüzde hakemlikten hariç olarak asıl mesleği olan sigortacılık mesleğini de yapmaktadır. 1994'te hakemlik kariyerine başlamış; 1997'de C klasmanına, 1999'da B klasmanına yükselmiştir.

Kariyeri boyunca UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2014 FIFA Dünya Kupası, 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol organizasyonlarında hakemlik yapmıştır.

Günümüzde FIFA kokartlı Türk hakemlerden biridir ve dünya genelindeki futbol müsabakalarında görev yapma hakkında sahiptir. Aynı zamanda Türkiye Süper Ligi'nde de hakemlik yapmaktadır.

Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir. Babası eski hakem ve eski MHK asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır.

Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim hayatını tamamlayan Cüneyt Çakır, günümüzde hakemlikten hariç olarak asıl mesleği olan sigortacılık mesleğini de yapmaktadır. 1994'te hakemlik kariyerine başlamış; 1997'de C klasmanına, 1999'da B klasmanına yükselmiştir.

Kariyeri boyunca UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2014 FIFA Dünya Kupası, 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol organizasyonlarında hakemlik yapmıştır.

Günümüzde FIFA kokartlı Türk hakemlerden biridir ve dünya genelindeki futbol müsabakalarında görev yapma hakkında sahiptir. Aynı zamanda Türkiye Süper Ligi'nde de hakemlik yapmaktadır.

CÜNEYT ÇAKIR HANGİ TAKIMLI?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçeli olduğu ifade ediliyor.

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UEFA Avrupa Ligi Cüneyt Çakır
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