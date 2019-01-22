Cüneyt Çakır'dan Bursaspor - Fenerbahçe maçında bir ilk

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bursaspor'un 89. dakikada Aytaç Kara ile bulduğu gol öncesinde Fenerbahçe cephesi Valbuena'ya faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

Cüneyt Çakır, VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemek için monitörün başıa geçti. Cüneyt Çakır bir süre pozisyonu izledikten sonra Bahatttin Duran'ı çağırdı. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Bahattin Duran'ı VAR'ın başına çağırması Türkiye'de bir ilk oldu. Böylelikle Türkiye'ye VAR sisteminin gelmesinin ardından ilk kez bir maçta orta hakem, pozisyonu izlemek için yardımcı hakemini monitörün başına çağırdı.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, Bursaspor'da 89. dakikada Aytaç'ın attığı golden önce Valbuena'ya faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu. Bir süre sakatlığı nedeniyle yerde kalan Valbuena, sonrasında çok sinirlendi ve 4. hakemle tartıştı. (FUTBOL ARENA)

