Cüneyt Çakır'ın kararları Dünya Kupası'na damga vurdu!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi. Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden Cüneyt Çakır’ın, turnuvada yönettiği ilk karşılaşmada Fas forması giyen Galatasaraylı Belhanda ile yaşadığı bir an maça damga vurdu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Belhanda İranlı Omid Ebrahimi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi. Ancak Cüneyt Çakır oralı olmadı. Belhanda’nın tüm itirazlarına rağmen pozisyona devam kararı veren Cüneyt Çakır, Faslı oyuncuya yerden kalkması için uyarıda bulundu. Bu pozisyonun ardından Cüneyt Çakır’a sosyal medyadan tepki gösterildi. Yapılan yorumlardan sonra Cüneyt Çakır TT listesine girdi.

İşte Cüneyt Çakır hakkında yapılan yorumlardan bazıları...



