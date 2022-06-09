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Cüneyt Çakır, İspanya-Çekya maçına atandı ama TFF sessiz kaldı!

09.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. TFF, Cüneyt Çakır'ı UEFA tarafından Uluslar A Ligi'nde verdiği görevlendirmeye henüz sitesinde yer vermemesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Cüneyt Çakır, İspanya-Çekya maçına atandı ama TFF sessiz kaldı!

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Türk futbol tarihine '8 Mart kararları' olarak geçen süreçte liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, uluslararası arenada ilk maçını önümüzdeki günlerde yönetecek.

Cüneyt Çakır, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Çekya arasında oynanacak maçı yönetecek. 12 Haziran'da Malaga'da oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Alper Ulusoy olacak.

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8 Mart'ta liste dışı bırakılan ve yaklaşık 1,5 ay görevinden uzak kalan Cüneyt Çakır, Tahkim Kurulu'nun kararı geri çevirmesine rağmen FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesine dahil edilmemişti.

Cüneyt Çakır, uluslararası arenada son olarak 17 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Leipzig - Real Sociedad maçını yönetmişti. FIFA kokartlı hakem 115 gün aradan sonra uluslararası bir mücadelede görev yapmış olacak.

TFF'NİN SİTESİNDE YER ALMADI

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Türk hakemlere UEFA ya da FIFA tarafından verilen uluslar arası görevleri internet sitesinden duyuran TFF, Cüneyt Çakır'ı UEFA tarafından Uluslar A Ligi'nde verdiği görevlendirmeye henüz sitesinde yer vermedi.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Cüneyt Çakır
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