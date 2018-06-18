Cüneyt Çakır Rusya-Mısır maçında 4. hakem olarak görev yapacak!

Rusya'da düzenlene 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a yeni görev.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Fas-İran maçını başarıyla yönettikten sonra, 2018 Dünya Kupası'nda bu kez Rusya-Mısır mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.
19 Haziran salı akşam saat 21.00'de başlayacak maçı Paraguay'dan Enrike Casaresa yönetecek.
İki yardımcısı da yine Paraguay Federasyonu'ndan hakemler olacak.
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