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Cüneyt Çakır Rusya-Mısır maçında 4. hakem olarak görev yapacak!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dünya Kupası’nda görev alan hakemimiz Cüneyt Çakır’a yeni görev geldi. Cüneyt Çakır, A Grubu’nda oynanacak Rusya-Mısır maçında dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır Rusya-Mısır maçında 4. hakem olarak görev yapacak!

Rusya'da düzenlene 2018 Dünya Kupası'nda Fas-İran maçını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a yeni görev.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Fas-İran maçını başarıyla yönettikten sonra, 2018 Dünya Kupası'nda bu kez Rusya-Mısır mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.

19 Haziran salı akşam saat 21.00'de başlayacak maçı Paraguay'dan Enrike Casaresa yönetecek.

İki yardımcısı da yine Paraguay Federasyonu'ndan hakemler olacak.

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dünya kupası cüneyt çakır

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