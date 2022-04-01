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Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

01.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'nin flaş kararıyla görevden alınan 18 hakemden biri olan Cüneyt Çakır'a transfer teklifi geldi. Tecrübeli hakeme İsviçre Futbol Federasyonu teklif yaptı. Sosyal medyada gündem olan bu konu çok konuşuldu. Kulüplerimizin yabancı hakemleri transfer etme isteğinden sonra İsviçre'nin böyle bir hamle yapması kafa karışıklığı yarattı.

Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı 18 hakeme sezonun kalan bölümünde görev verilmeyeceğininin açıklanmış, görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etti.

"ONAY BEKLENİYOR"

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Deniz Çoban, Fanatik gazetesindeki yazısında, "İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak" ifadelerine yer verdi.

İLK OLACAK

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Eğer bu haber gerçekleşirse Türk spor tarihine geçecek. Daha önce hiçbir hakemimiz sezon sonuna kadar bir ülkeye transfer olup maç yönetmemişti. Birçok konuda ilkleri başaran Cüneyt Çakır, bu konuda da olumlu yanıt alırsa yine tarihe geçecek.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır İsviçre
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