Cüneyt Çakır transfer oluyor! Türk spor tarihinde bir ilk...

8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır'ın da yer aldığı 18 hakeme sezonun kalan bölümünde görev verilmeyeceğininin açıklanmış, görevden alınan hakemler bu kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı bu kararı bozarken 18 hakem ve 3 gözlemciyi klasmanlarına iade etti.

"ONAY BEKLENİYOR"

Deniz Çoban, Fanatik gazetesindeki yazısında, "İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak" ifadelerine yer verdi.

İLK OLACAK

Eğer bu haber gerçekleşirse Türk spor tarihine geçecek. Daha önce hiçbir hakemimiz sezon sonuna kadar bir ülkeye transfer olup maç yönetmemişti. Birçok konuda ilkleri başaran Cüneyt Çakır, bu konuda da olumlu yanıt alırsa yine tarihe geçecek.



