Cüneyt Çakır VAR sistemi hakkında konuştu

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında Övünç Özdem'in sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'ndan döndükten sonra dinlenmek için çok vaktimiz olmadı. UEFA'nın elite ve first kategori hakemler semineri var. Buraya Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile birlikte katılacağız. Buraya katılan hakemler orada yapılacak yoyo testini geçmek zorunda... Eğer geçemezseniz Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde maç yönetemezsiniz. Şu an çalışma zamanı dinlenmek artık sonra olacak. Şu an o seminere konsantre durumdayım. 1 Ağustos'ta oraya giderek bu semineri başarılı bir şekilde geçeceğiz.

Dünya Kupası'nda mükemmel bir atmosfer vardı. Aile gibiydik orada. Bir önceki Dünya Kupası ile karşılaştırıyorum orada da iyi ortam vardı ama bu Dünya Kupası'nda yine aynı ekiple olduğumuz için biraz daha iyi atmosfer vardı. Bu Dünya Kupası'na katılabilmek için 7 seminer geçirdik biz. 7 seminer... Hepsinde koşu sınavları oldu, kural sınavları oldu. 1 haftalık periyotlarla düzenlenen bu seminerlerde hep birlikteydik biz. Omuz omuza mücadele ettik. O turnuvada da herkes takım gibiydi. Ben başarılı geçtiğini düşünüyorum hakemlik açısından. Burada da en büyük etken takım olmaktı.