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Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un bileti kesildi! MHK tarihe geçecek kararı açıkladı

08.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK'dan tarihi karar! Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi hakemlerin üstü çizildi. Sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev alacak hakemlerin listesi açıklandı. Bu isimler arasında ligin tecrübeli hakemleri yer almadı.

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un bileti kesildi! MHK tarihe geçecek kararı açıkladı

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler gibi genç hakemler listede yer alırken uzun senelerdir Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık gibi isimler listenin dışında kaldı. Bu isimler sezonun geri kalan kısmında maç yönetemeyecek.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya, bu sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapamayacak.

Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de maç yönetecek hakemler; Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay

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Cüneyt Çakır
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