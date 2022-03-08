Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un bileti kesildi! MHK tarihe geçecek kararı açıkladı

Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk, Arda Kardeşler gibi genç hakemler listede yer alırken uzun senelerdir Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık gibi isimler listenin dışında kaldı. Bu isimler sezonun geri kalan kısmında maç yönetemeyecek.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya, bu sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapamayacak.

Süper Lig'de maç yönetecek hakemler; Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Mete Kalkavan, Ali Şansalan, Sarper Barış Saka, Zorbay Küçük, Yasin Kol, Volkan Bayarslan, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşad Filiz, Çağdaş Altay

