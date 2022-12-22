Cüneyt Özdemir'e kızdı! Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı!

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyada zaman zaman polemiklere dahil olan Sangu son olarak Cüneyt Özdemir'in Twitter'dan yaptığı bir paylaşıma kızdı.

Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair yaptığı paylaşımdan rahatsız olan oyuncu bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini de söyledi.

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına "Yoo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" dedi.