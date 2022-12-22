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Cüneyt Özdemir'e kızdı! Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı!

22.12.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili paylaşımına tepki gösteren oyuncu Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini de açık açık söyledi. Elçin Sangu'nun sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Cüneyt Özdemir'e kızdı! Elçin Sangu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini açıkladı!

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medyada zaman zaman polemiklere dahil olan Sangu son olarak Cüneyt Özdemir'in Twitter'dan yaptığı bir paylaşıma kızdı.

Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair yaptığı paylaşımdan rahatsız olan oyuncu bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklediğini de söyledi.

Ekran Alıntısı

Şimdilerde Engin Altan Düzyatan ile Çöp Adam dizisinin başrolünü paylaşan Elçin Sangu, Özdemir'in paylaşımına "Yoo biz de gayet destekliyoruz. Küçümsemeye çalışmak da yeni moda oldu herhalde. Oysa bu tarz söylemlerin ne kadar kritik olduğunu siz daha iyi bilirsiniz" dedi.

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