Gülşen sahnelere döndü, seyircilere bakın ne sordu! "Aranızda emniyetten kimse var mı?"

Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere hafta başı dönmüştü. Dört ay sonra sahne alan Gülşen iddialı tarzı ve enerjisiyle dikkat çekti.

Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in ilk sahnesinde yaptığı espri de dikkat çekti.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; iddialı sahne kostümü ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının seyircilere “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım” diye sorduğu öğrenildi.



Gülşen’in yılbaşı gecesi için Mısır’dan konser teklifi aldığı da gündeme gelmişti.

