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Gülşen sahnelere döndü, seyircilere bakın ne sordu! "Aranızda emniyetten kimse var mı?"

22.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelenmişti. Dört ay sonra sahneye dönen Gülşen, özel bir şirketin yılbaşı kutlamalarında sahne aldığı sırada yaptığı göndermeyle olay oldu.

Gülşen sahnelere döndü, seyircilere bakın ne sordu! "Aranızda emniyetten kimse var mı?"

Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere hafta başı dönmüştü. Dört ay sonra sahne alan Gülşen iddialı tarzı ve enerjisiyle dikkat çekti.

Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in ilk sahnesinde yaptığı espri de dikkat çekti.

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Birsen Altundaş'ın haberine göre; iddialı sahne kostümü ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının seyircilere “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım” diye sorduğu öğrenildi.

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Gülşen’in yılbaşı gecesi için Mısır’dan konser teklifi aldığı da gündeme gelmişti.

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