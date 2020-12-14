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Cüneyt Özdemir'in 'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı görmesin'

14.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından BLU TV dizisi Çıplak'ın fragmanını paylaştı. Özdemir'in RTÜK yorumu olay oldu.

TN Yapım imzalı, yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı, dizinin başrollerini Müge Bayramoğlu, Ramazan Mert Demir ve Bora Cengiz'in paylaştığı dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Çıplak gündem oldu.

Cüneyt Özdemir dizinin erotik bulunan fragmanını paylaşınca sosyal medya karıştı. Özdemir paylaşımında "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" dedi.

Ekran Alıntısı

Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri bu yorumu eleştirirken bazı takipçileri ise videonun çok erotik olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herhangi bir paralı platform da parasını verip seçerek izliyorum neyi sansürlüyor ? öyle bir dünya yok hatta öyle bir baba yiğitte yok ..
iyi demiş

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