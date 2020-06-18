Cüneyt Özdemir'in tepki çeken videosu! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

Son günlerde gazeteci ve milletvekili Ahmet Şık'la yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Cüneyt Özdemir'in eski paylaşımları sosyal medyada gündem oluyor. CNN Türk ekranlarında 5N1K programını uzun süre yaptıktan sonra yönünü sosyal medyaya çeviren Cüneyt Özdemir, Youtube kanalından ilginç bir itirafta bulundu.

Toplu taşımada başına gelen olayı anlatan Özdemir'in olayı anlatırken yüzünün aldığı şekil ve kullandığı ifadeler sosyal medyada yoğun tepki çekti. Özdemir olayı anlatırken gülerek 'Kadınlar dedi ki yaslarsa Cüneyt Özdemir yaslasın' sözleri gündem oldu.

İşte Özdemir'in başından geçen yüz kızartıcı olayla ilgili kullandığı ifadeler:

"Arkadan itiyorlar önümde genç de bir bayan var döndü bana dedi ki 'Beyefendi yaslayıp durmayın!' Ben de dedim ki 'Aa! Ben mi yaslıyorum.' O sırada ortada oturan iki tane kadın da dedi ki 'Ne var canım yaslarsa Cüneyt Özdemir yaslasın!"

