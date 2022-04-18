Cüneyt Özdemir sordu! 'Aleyna Tilki motorun arkasında şortunu nasıl değiştiriyor?'

YouTube kanalında gündemi değerlendiren Cüneyt Özdemir, Aleyna Tilki'nin klibini beğenmediğini dile getirip, sosyal medyada yaşadığı polemiği değerlendirdi.

"LGBT GÖNDERMELERİ ÇOK ZEKİCE"

"Aleyna Tilki bence çok yetenekli bir kardeşimiz. Bir kez gördüm Altın Kelebek almaya gitmiştim 2-3 yıl önce. Orada performanısı gördüm, bravo dedim, hayran oldum. Klibini seyrettim, ya dedim keşke Britney Spears'ın 20 yıl önce yaptığından daha iyi bir şey yapsaydı. Hatta LGBT'ye göndermeler var. Bunlar çok zekice şeyler. Doğru adımlar falan...

"O ŞORTU MOTORUN ARKASINDA NASIL DEĞİŞTİRİYOR?"

Sonra da dedim ki şu şort sahnesinde, o şortu nasıl motorun arkasında nasıl değiştiriyor kısmını aklım almadım. Ekipteki arkadaşlara sordum, onların da aklı almadı.

Aleyna Tilki kardeşimizle tweetleşiyoruz da, biliyorum ki onları bir tek Aleyna Tilki yazmıyor. Pr ekibi var.

"SULH SAĞLANDI"

Elinizde böyle bir cevher var bunu nasıl büyüteceksiniz, uluslararası düzeye nasıl getireceksiniz? Neyse sonuçta bir sulh oldu. Karşılıklı birbirimiz anladık. He ne kadar Aleyna kardeşimiz biraz şey yazmış olsa da...

Aleyna bana demiş ki, 'Bilgili biri ama bilge değil'. Öyle bir çabam yok zaten... Böyle polemiklerin içindeyim..." diyerek Aleyna Tilki ile sosyal medyaya girdiği polemiği anlattı.



