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Aleyna Tilki yeni klibi Take It Or Leave It olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

15.04.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' isimli şarkısına çektiği klibi YouTube üzerinden yayınladı.Klibin en ilginç sahneleri ise motor üzerinde gerçekleşti. Aleyna Tilki motosikletin arkasına oturdu ve araç hareket halindeyken eteğini çıkararak iç çamaşırıyla kaldı. Tilki'nin cesur klibi ise sosyal medyada gündem oldu. 'Gülşen'le yarışıyor' yorumu dikkat çekerken, klibi fazla abartılı bulanların yanı sıra övgüler yağdıranlar da oldu.

Aleyna Tilki yeni klibi Take It Or Leave It olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz gün bir parçasını Instagram hesabından paylaştığı 'Take It Or Leave It' isimli şarkısının klibi bugün hayranlarıyla buluştu. 22 yaşındaki Tilki'nin klibi kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.

Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görüldü. Tilki'nin klipteki iddialı anları sosyal medyada gündem oldu.

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"GÜLŞEN'LE YARIŞIYOR"

Ekşi Sözlük ve Twitter'da Tilki'nin klibiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazıları Tilki'nin Gülşen'le yarıştığını ifade ederken, Petek Dinçöz'ün yıllar önceki 'Foolish Casanova' klibine de benzeten oldu.

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İşte sosyal medyadaki yorumlardan dikkat çekenler:

  • Klip, şarkı, ambiyans, ses dünya standartlarının üzerinde. Aleyna Tilki artık dünya starı.
  • Petek Dinçöz'ün fFoolish Casanova klibinin 2022 versiyonu gibidir.
  • Şarkı fena değil uluslararası alanlarda şarkının tutması için bu tarz atraksiyonlar yapılabilir.
  • Seksi olamama konusunda Gülşen'le yarışıyor.

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  • şaka maka bence Türkiye’nin böyle şeylere ihtiyacı var. Hala 90’lardaki seviyeden çok uzağız.
  • Motosiklette soyunmaya başladığında kahkaha attım.
    • Bence başarılı bir şarkı olmuş. Madonna gibi Lady Gaga, Miley Cyrus gibi pek çok ünlünün benzer klipleri var ki onları cesur olarak tanımlıyor tüm dünyada, bu da bir Türk kızı ki yaşadığı coğrafyaya rağmen bunları yapıyor.
  • Ben bu kızı zaten çok başarılı buluyordum. yeni şarkısı ve klibi de bence çok güzel olmuş.

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KLİP İKİ GÜNDE ÇEKİLDİ

Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı. Onur Sarsıcı’nın yönettiği ve iki günde çekilen klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı.

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Aleyna Tilki
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