Aleyna Tilki yeni klibi Take It Or Leave It olay oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz gün bir parçasını Instagram hesabından paylaştığı 'Take It Or Leave It' isimli şarkısının klibi bugün hayranlarıyla buluştu. 22 yaşındaki Tilki'nin klibi kısa sürede yüz binlerce defa izlendi.
Aleyna Tilki'nin klibin tanıtımında motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görüldü. Tilki'nin klipteki iddialı anları sosyal medyada gündem oldu.
Ekşi Sözlük ve Twitter'da Tilki'nin klibiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazıları Tilki'nin Gülşen'le yarıştığını ifade ederken, Petek Dinçöz'ün yıllar önceki 'Foolish Casanova' klibine de benzeten oldu.
İşte sosyal medyadaki yorumlardan dikkat çekenler:
Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı. Onur Sarsıcı’nın yönettiği ve iki günde çekilen klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı.
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