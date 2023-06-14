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Çünkü nasıl yazılır? Çünkü mü çünki mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

29.05.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zengin dillerden bir de Türkçedir. Türkçenin kelime hazinesindeki zenginliğin bir nedeni farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş olmasıdır. Bu kelimeler zamanla söyleniş biçimleri ya da aldıkları eklerle değişikliğe uğramış ve Türkçeleşmiştir. Ancak bu zenginlik yazım hatalarına da neden olabilir. Özellikle kalıplaşmış bağlaçların yazımında sık olarak hataya düşülür. Peki, çünkü yazımı nasıl olmalıdır?

Çünkü nasıl yazılır? Çünkü mü çünki mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe’de bağlaç olan ki, de, da’nın yazımında sıklıkla hata yapılır. Her bağlaç daima ayrı olarak yazılmalıdır. Kullanılan ki, de ya da da’nın bağlaç olup olmadığını anlayabilmek için de yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Kullanım amacına göre bağlaç olup olmadığını tespit edebilmek mümkün olur.

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Çünkü nasıl yazılır?

Çünkü kelimesi aslında kalıplaşmış bir bağlaçtır. Türk Dil Kurumu, çünkü kelimesi için bağlaç türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanıma göre çünkü bağlacı zira şu nedenle, şu sebeple, şundan dolayı, bundan dolayı, bu sebeple gibi anlamlara karşılık gelir. Farsça çün-ki kelimesinden türeyen çünkü kelimesi küçük ünlü uyumuna uyması amacı ile i harfinin ü harfine dönüştürülmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle bu kelimenin doğru yazımı Türk Dil Kurumu’na göre de çünkü şeklinde olmalıdır.

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Çünkü mü çünki mi?

En çok karıştırılan yazımında en sık hataya düşülen kelimelerden biri de çünkü kelimesidir. Çünkü yazımı, çümkü, çünki, çün ki şeklinde karıştırılabilir. Ancak doğru kullanımı okunduğu gibi “çünkü” olarak kabul edilmiştir. Çünkü TDK’ya (Türk Dil Kurumu’na) göre de bu şekilde yazılması gereken bir bağlaçtır. Farklı bir dilden gelip zamanla dönüşüp değişerek Türkçeleşmiş olan kelimelerden biridir. Kalıplaşmış bir bağlaç olan çünkü doğru yazılışı bitişik olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumunun resmi internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’e göre bu kelimenin eş anlamlı kelimesi zira kelimesidir. Zira, kullanımı daha eskiye dayanan bir kelimedir. Çünkü yazımı ile ilgili örnek cümleler:

  • Senden bunu beklemezdim çünkü seni en yakın arkadaşım sanıyordum.
  • Son zamanlarda benim yanıma gelmiyor çünkü bir süre önce kavga ettik.
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