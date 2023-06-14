Kolonya nasıl yazılır, kolonya yazımı nasıl olmalıdır? Kolonya mı kolanya mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kolonya sözcüğü günlük hayatımızda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Kolonya kelimesi dilimize İtalyancadan girmiş bir sözcüktür. Bu kelimenin yazım şeklinin kolonya mı kolanya mı olduğu merak edilen konular arasında yer alır. Sözcükleri kullanmadan önce hem anlamını hem de doğru yazılış şekillerini öğrenmek gerekir. Bunun için online hizmet veren sözlük sitelerinden faydalanılır.

Kolonya nasıl yazılır?

Türkçemiz kelime sayısı yönünden epey zengindir. Dilimizde bulunan bu sözcüklerin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden yazım kurallarına harfiyen uymamız gerekmektedir. Özellikle yazılı metinlerde kullanılan sözcüklerin yazımını iyi bilmemiz gerekir. Yazımında hata yaptığımız bir sözcük karşı tarafın mana açısından farklı anlamasına neden olabilir. Dilimizde en sık yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri kolonya kelimesidir. Kolonya yazımı ile ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için güncel yazım kılavuzları ziyaret edilmektedir. Bu noktada en güvenilir kaynak olarak gösterilen ve kelimelerin yazımıyla ilgili rehberlik eden sitelerin başında Türk Dil Kurumu’nun sözlük sitesi gelir. Ayrıca bu siteden kelimelerin doğru okunuşlarını ve anlamlarını da öğrenmemiz mümkündür. Bu bağlamda kolonya TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Tütün, limon, lavanta gibi hoş kokulu bitki yağlarından meydana gelen alkollü madde

Kolonya doğru yazılışı nasıl?

Günlük konuşma dilinde kullandığımız sözcükleri yanlış söylesek dahi çok fazla göze batmaz. Ancak yazışmalarda kullandığımız kelimelerde imla hatası yaptığımızda mana bozulması gibi büyük sorunlar yaşanır. Kelimeleri doğru kullanmamız için öncelikli olarak yazım kurallarını iyi bilmemiz gerekir. Kolonya kelimesi de birçok kişinin yazımında çok sık yanlışlık yaptığı sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumunun sözlük sitesinden arama yapıldığında bu sözcüğün doğru yazımı “kolonya” şeklinde karşımıza çıkar. Bu kelimenin “kolanya” şeklinde yazılması, yazım kurallarına göre doğru değildir. Bu bağlamda kolonya doğru yazılışı şu şekildedir: