Çürük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çürük eş anlamlısı

Çürük sözcüğü birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime cümle içerisinde yaygın olarak sıfat hâliyle kullanılır. Ancak bazı durumlarda mecazi anlamlarda da kullanımı karşımıza çıkabilmektedir. Çürük sözcüğü anlamdaş karşılığı olan sözcükler arasındadır. Bu yüzden cümle içinde çürük kelimesi yerine aynı anlamı taşıyan başka sözcükler de kullanılabilmektedir. Böylelikle cümlelerde tekrar etme sıklığı en aza indirilmektedir.

Çürük kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çürük kelimesi hem gündelik konuşma dilinde hem de birçok yazılı mecrada sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinir. Bu kelimenin kendisi kadar aynı anlama gelen ve anlamdaş olarak tanımlanan eş anlamlıları da çok sık kullanılır. Çürük sözcüğü cümlede hem sıfat hem de mecaz anlamı ile kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin kaç tane anlama sahip olduğunu öğrenmek, dilimizi güzel kullanmamız yönünden önemlidir. Bu yüzden sözcüklerin anlamlarını da bilmek gerekir. Buna göre çürük sözcüğünün anlamları şöyledir:

(Sıfat) Çürümüş olan.

(Sıfat) Sağlam olmayan ya da dayanıksız olan.

(İsim) Sıkıştırma ya da vurmadan kaynaklı vücutta meydana gelen mor leke.

(Sıfat/Mecaz) İş yapamaz, hastalıklı olan.

(Sıfat/Mecaz) Sağlam bir temele ya da delillere dayanmayan.

(Sıfat/Mecaz) Sakat.

Çürük sözcüğü birden farklı anlam taşıyan sözcükler arasında bulunur. Bu kelimenin birden fazla anlamı olmakla birlikte birden fazla eş anlamlısı da vardır. Bu noktada çürüğün eş anlamlısı olan sözcükler şunlardır:

Bozulmuş

Dayanıksız

Sakat

Hastalıklı

Fos

Çürüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çürük kelimesi ile benzer anlamlara sahip olan çeşitli sözcükler mevcuttur. Bu sözcükler çürük kelimesi yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Kelimelerin eş anlamlı karşılıklarını doğru kavrayabilmek için cümle içerisinde kullanılması gerekebilmektedir. Bu bağlamda çürük eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: