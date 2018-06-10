Cyle Larin'den beklenti büyük

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmalarında forvet hattı büyük önem taşırken, mevcut kadroda bir isim dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 ay önce Orlando City'den takıma katılan Cyle Larin'in yeni sezonda takıma büyük katkı vermesi bekleniyor.

Kanadalı forvetin özellikle geçen sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışın etkili bir şekilde devam etmesi umuluyor. Mevcut kadroda Anderson Talisca'nın vedası, Vagner Love ile saha içi ve saha dışı yaşanan sorunlar ile Alvaro Negredo'daki sıkıntılar sonrası dikkatler 23 yaşındaki Larin'e çevrildi.

Şenol Güneş'in geçmiş dönemlerde Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca gibi genç yıldızları yükseltmesi, Mario Gomez'in gol kralı olmasını sağlaması sonrası genç oyuncu için de aynı durumu uygulaması konusunda ciddi beklentiler duyuluyor.

Cyle Larin'in futbolcu özellikleri ile yeni sezon öncesi takımla sezon başı kampına katılacak olması da diğer önemli avantajlar.

Son 4 lig maçında attığı 4 gol Larin, gelecek adına umut vermişti. Devre arasında kadroya katılan yıldız oyuncunun yeni sezonda adeta yeni bir transfer rolünü alması bekleniyor. (MİLLİYET)

