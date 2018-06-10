SPOR

Cyle Larin'den beklenti büyük

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yaklaşık 6 ay önce Orlando City'den takıma katılan Cyle Larin'in yeni sezonda takıma büyük katkı vermesi bekleniyor.

Cyle Larin'den beklenti büyük

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmalarında forvet hattı büyük önem taşırken, mevcut kadroda bir isim dikkat çekiyor. Yaklaşık 6 ay önce Orlando City'den takıma katılan Cyle Larin'in yeni sezonda takıma büyük katkı vermesi bekleniyor.

Kanadalı forvetin özellikle geçen sezonun son haftalarında yakaladığı çıkışın etkili bir şekilde devam etmesi umuluyor. Mevcut kadroda Anderson Talisca'nın vedası, Vagner Love ile saha içi ve saha dışı yaşanan sorunlar ile Alvaro Negredo'daki sıkıntılar sonrası dikkatler 23 yaşındaki Larin'e çevrildi.

Şenol Güneş'in geçmiş dönemlerde Aboubakar, Cenk Tosun ve Talisca gibi genç yıldızları yükseltmesi, Mario Gomez'in gol kralı olmasını sağlaması sonrası genç oyuncu için de aynı durumu uygulaması konusunda ciddi beklentiler duyuluyor.

Cyle Larin'in futbolcu özellikleri ile yeni sezon öncesi takımla sezon başı kampına katılacak olması da diğer önemli avantajlar.

Son 4 lig maçında attığı 4 gol Larin, gelecek adına umut vermişti. Devre arasında kadroya katılan yıldız oyuncunun yeni sezonda adeta yeni bir transfer rolünü alması bekleniyor. (MİLLİYET)

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiasıRicardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası
Guti için flaş Beşiktaş iddiası!Guti için flaş Beşiktaş iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cyle Larin Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli için cinsel taciz iddiası!

Arjantin'in hocası Jorge Sampaoli için cinsel taciz iddiası!

Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası

Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı

Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Fabri'ye ret

Beşiktaş'tan Fabri'ye ret

Cyle Larin'den beklenti büyük

Cyle Larin'den beklenti büyük

Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası

Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası

Guti için flaş Beşiktaş iddiası!

Guti için flaş Beşiktaş iddiası!

Anderson Talisca'dan Çin açıklaması!

Anderson Talisca'dan Çin açıklaması!

Beşiktaş, Guti'yi Şenol Güneş'in yardımcısı yapmak istiyor

Beşiktaş, Guti'yi Şenol Güneş'in yardımcısı yapmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.