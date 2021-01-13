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Cyle Larin: Transferi şu an değil, yazın konuşuruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.01.2021 23:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Rizespor karşısında da gol atmayı başardı.

Cyle Larin: Transferi şu an değil, yazın konuşuruz

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta attığı tek golle çeyrek finali getiren Cyle Larin, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Larin, "Çok çalışıyoruz, her maç işimizi iyi yapıyoruz ve kazanıyoruz. Galatasaray ile önemli bir derbiye çıkacağız ve galibiyet hedefliyoruz. Galatasaray maçını da kazanıp serimize devam etmek istiyoruz. Büyük takımız ve bu maçı da kazanarak yola devam etmek istiyoruz." dedi.

Adının birçok takımla anıldığı kaydedilen Kanadalı golcü, "Belçika'da çok çalıştım ve futbolumu geliştirmeyi hedefledim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve başka bir şey düşünmüyorum. Yazın bir transfer durumu olursa konuşuruz ama şu an bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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