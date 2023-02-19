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CZN Burak çileden çıktı! Yardım için telefon numarası vermişti, çağrılar 'yok artık' dedirtti! "Dalga geçmek için..."

19.02.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Hatay yemekleriyle sosyal medyada tanınan CZN Burak, depremzede vatandaşlara destek olmak için Messi ve Ronaldinho'nun imzalı formalarını açık artırma usulüyle sosyal medyadan satışa çıkardı. CZN Burak'ın Instagram'a bıraktığı irtibat numarasına gelen çağrılar ise duyanları şok etti.

CZN Burak çileden çıktı! Yardım için telefon numarası vermişti, çağrılar 'yok artık' dedirtti! "Dalga geçmek için..."

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri devam ederken birçok ünlü isimden yardımlar geliyor. Depreme bölgede destek veren ünlülerden biri olan CZN Burak, depremzedelere yardım için imzalı formalarını satışa çıkardı. Ancak formalara teklif verilmesi için bıraktığı telefon numarasına gelen çağrılar CZN Burak'ı çileden çıkardı.

GELEN ÇAĞRILAR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

CZN Burak depremzedelere destek olmak için, Ronaldinho'dan Dünya Kupası'nda aldığı imzalı formayı ve Messi'nin kendisine gönderdiği imzalı formayı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. "En yüksek teklifi verip AFAD'a, Ahbap'a ya da Kızılay'a bağışlarsanız sizlere bunu veriyoruz" diyen CZN Burak, irtibat için bir telefon numarası paylaştı.

CZN Burak çileden çıktı! Yardım için telefon numarası vermişti, o anlar 'yok artık' dedirtti!

"ARIYORSUNUZ DÜRÜM SİPARİŞİ VERİYORSUNUZ"

İnsanların dalga geçmek için aradığını söyleyen CZN Burak çileden çıktı. Dürüm siparişi vermek için arayanların olduğunu söyleyen CZN Burak şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar bakın depremzede insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İçim içimi yiyor. Çok üzgünüz. Lütfen... Bakın lütfen dalga geçmek için, komedi yapmak için aramayın. Bakın arıyorsunuz dürüm siparişi veriyorsunuz. Gerçekten çok ayıp Vallahi çok ayıp. Billahi çok ayıp yapmayın. Bakın gençlik bu demek değil biz de çocuk, genç olduk. Bakın size diyorum ki bu bağış için kurulan bir numara. Ben bu numarayı kullanmıyorum arkadaşlarım kullanıyor. Lütfen arkadaşlar"

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