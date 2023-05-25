CZN Burak'ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

CZN Burak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın ardından depremzedelere yönelik yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, fenomen Latif'in ölümü nedeniyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

CZN BURAK'TAN KAHREDEN PAYLAŞIM

Latif ile birlikte yer aldığı videoyu paylaşan CZN Burak, şu ifadeleri kullandı:

"Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin"

Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.





