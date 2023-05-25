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CZN Burak'ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

25.05.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir tedavi gören fenomen Latif'in hayatını kaybettiğini aktaran CZN Burak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ünlü fenomen paylaşımında "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" ifadesine yer verdi.

CZN Burak'ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

CZN Burak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın ardından depremzedelere yönelik yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, fenomen Latif'in ölümü nedeniyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

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CZN BURAK'TAN KAHREDEN PAYLAŞIM

Latif ile birlikte yer aldığı videoyu paylaşan CZN Burak, şu ifadeleri kullandı:

"Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin"

Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.

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CZN Burak fenomen sosyal medya

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