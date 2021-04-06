CZN Burak'ın Dubai'deki şubesine 'en iyi restoran' ödülü!

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir'in 'Orta Doğu'nun en büyük restoranı' sıfatına sahip olan Dubai şubesi ödül aldı.

'CZN Burak', Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubenin Dubai'de 'yılın en iyi restoranı' ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Söz konusu şube, şubat ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açılışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırlamıştı.

