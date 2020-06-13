CZN Burak mesajı gördü! Fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla tanınan Alp Kılınç, Instagram hesabının hikaye bölümünden istediği televizyonun fotoğrafını paylaştı.

Alp Kılınç'ın "Yeni eve çıktım bana ev hediyesi olarak bu televizyonu alacak birileri yok mu, neredesiniz dostlarım?" mesajı dikkat çekti.

Yemek videolarıyla tanınan 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir, Kılınç'a mesaj atarak ev adresini istedi.

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şef, Kılınç'ın istediği televizyonu alarak evine gönderdi.

Sosyal medya fenomeni, yeni televizyonuyla CZN Burak'ın videosunu izlerken fotoğraf çektirdi.

"ŞANSIMI GÜZEL ŞEYLERDE KULLANACAĞIM"

Instagram'da 667 bin takipçisi bulunan Kılınç, yeni televizyonuyla CZN Burak'ın videosunu izlerken fotoğraf çektirip paylaştı.

Alp Kılınç, "Bundan sonra şansımı böyle güzel şeylerde kullanma kararı aldım. Boş yere engel yiyerek moralimi bozmayacağım" mesajı ile Serenay Sarıkaya'ya göndermede bulundu.