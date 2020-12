Dağ ilçelerinde doğalgaz sevinci

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e geçtiğimiz yıl doğalgaz veren Bursagaz, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ı da doğalgazla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda dağ ilçelerinde hizmet çıtasının her geçen gün arttığını belirterek, doğalgazla birlikte bölgede yaşam kalitesinin de yükselmeye başladığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya kadar hizmette pozitif ayrımcılık yaptığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri her geçen gün bölgede konforlu yaşama imkan sağlayan hizmetlerle tanışıyor. Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların doğalgaza kavuşma hayali ilk olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında Keles ilçesinde gerçekleşmişti. Keles ilçesine doğalgaz verme töreninde diğer 3 dağ ilçesinin de 2020 yılı içinde doğalgaza kavuşacağı sözü gerçekleşti. Proje kapsamında Bursagaz tarafından üç ilçeye yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırımla 200 kilometrenin üzerinde hat döşendi. 110 kilometre yüksek basınç çelik bağlantı hattı döşenerek Keles’ten sonra Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’a doğalgaz ulaştırıldı. 3 ilçeye gaz arzını sağlayabilmek için toplamda 10 kilometre çelik ve 90 kilometre polietilen hat döşendi. Geçtiğimiz yıl doğalgaz verilen Keles’te de binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Dört dağ ilçesinde toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Dağ ilçelerinin doğalgaza kavuşması nedeniyle sırasıyla Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta gaz verme törenleri düzenlendi. Törenlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Zafer Işık, Orhaneli ve Harmancık Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ile bölge halkı katıldı.