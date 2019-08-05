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Dağ yürüyüşü yapan kadın, yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Dağ yürüyüşüne çıkan Kanadalı bir kadın, kendisine yaklaşan pumayı o şarkıyı açarak korkuttu.

Dee Gallant isimli kadın, hayvanın kendisine yaklaştığı esnada açtığı Metallica şarkısının hayatını kurtardığını söyledi. 45 yaşındaki Gallant, Vancouver Adası'nda köpeği Murphy’le yürüyüş yaparken, bir puma tarafından takip edildiklerini fark etti.

İLK BAŞTA ÇIĞLIK ATTI

Puma yaklaşırken Gallant çığlık attı. Çığlık, hayvanı durdursa da geri çekilmesini sağlamadı. Hayvana doğru kollarını sallayan kadın, “Kötü pisi!” ve “Git buradan!” diye haykırdı ancak hayvan yerinden ayrılmadı.

METALLİCA ŞARKISI AÇTI

Gallant sonrasında, durdukları yerde onları izleyen hayvanı videoya aldı. Gallant bunun ardından, bildiği en yüksek sesli müzik grubu olan Metallica’dan “Don’t Tread On Me” şarkısını çaldı.

İNSANLARA NADİREN SALDIRIYORLAR

Dağ aslanları olarak da bilinen pumalar, kendi bölgelerindeki insan yerleşimine uyum sağlayan ve nadiren ortaya çıkan ketum hayvanlar. İnsanlara saldırdıkları nadiren görülüyor. Ancak bu yıl şubat ayında bir puma, Coloradolu bir koşucuya saldırmış ve yaşanan ölümcül mücadele sonucunda koşucu hayvanı boğarak öldürmüştü. Erkek dağ aslanları genellikle 60-80 kg ağırlığında olsa da, büyükleri 100 kiloya ulaşabiliyor.

METALLİCA'YI DUYUNCA KORKUP KAÇTI

Metallica’yı duyan puma korkup kaçarken, Gallant da “Aslında pumayı bu kadar yakından görmek harikaydı (...) Bunun heyecan verici olduğunu düşündüm” diye konuştu. Gallant yürüyüşünün devamında köpeğini yakınında tuttu ve söz konusu Metalica şarkısını çalmaya devam etti.Gallant ayrıca, “Metallica’nın kesinlikle günü kurtardığını düşünüyorum” dedi. 2017’de yapılan bir araştırmaya göre, dağ aslanları insanlardan daha fazla korkuyor olabilir.

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Puma metallica ilginç haberler vahşi hayvanlar

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