Dağ yürüyüşü yapan kadın, yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!

Dee Gallant isimli kadın, hayvanın kendisine yaklaştığı esnada açtığı Metallica şarkısının hayatını kurtardığını söyledi. 45 yaşındaki Gallant, Vancouver Adası'nda köpeği Murphy’le yürüyüş yaparken, bir puma tarafından takip edildiklerini fark etti.

İLK BAŞTA ÇIĞLIK ATTI

Puma yaklaşırken Gallant çığlık attı. Çığlık, hayvanı durdursa da geri çekilmesini sağlamadı. Hayvana doğru kollarını sallayan kadın, “Kötü pisi!” ve “Git buradan!” diye haykırdı ancak hayvan yerinden ayrılmadı.

METALLİCA ŞARKISI AÇTI

Gallant sonrasında, durdukları yerde onları izleyen hayvanı videoya aldı. Gallant bunun ardından, bildiği en yüksek sesli müzik grubu olan Metallica’dan “Don’t Tread On Me” şarkısını çaldı.

İNSANLARA NADİREN SALDIRIYORLAR

Dağ aslanları olarak da bilinen pumalar, kendi bölgelerindeki insan yerleşimine uyum sağlayan ve nadiren ortaya çıkan ketum hayvanlar. İnsanlara saldırdıkları nadiren görülüyor. Ancak bu yıl şubat ayında bir puma, Coloradolu bir koşucuya saldırmış ve yaşanan ölümcül mücadele sonucunda koşucu hayvanı boğarak öldürmüştü. Erkek dağ aslanları genellikle 60-80 kg ağırlığında olsa da, büyükleri 100 kiloya ulaşabiliyor.