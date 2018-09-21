Daha az yemek yemek için iştahınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?

Küçük tabaklarda yiyin

Birçok insan, en iyi çabalarına rağmen tabaklarındaki bütün yiyecekleri bitirir. İştahınızı kontrol etmenin bir yolu, küçük tabaklardan ve kaselerden yiyerek porsiyonlarınızı kontrol etmektir. Daha az yemek koyuyorsunuz fakat tabak dolu gözüktüğü için zihin onu tam bir porsiyon olarak algılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor. 12 inçlik bir tabaktan dan (ABD'deki ortalama tabak boyutu) 10 inçlik bir tabağa (Fransa'daki ortalama tabak boyutu) geçiş yapmayı deneyin. Araştırmalar, sağlıksız yiyecekler için küçük tabaklar ve kaseler kullanmanın porsiyonlarımızı azaltmaya ve memnuniyetimizi artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Büyük tabakları veya kaseleri sebze/salata gibi daha çok ihtiyacımız olan gıdalarda kullanmak iyi bir fikirdir. Parlak renkli tabaklar ve kaselerde yemeyi deneyin Araştırmacılar porsiyon boyutu ve görsel kontrast arasında güçlü bir korelasyon olduğunu bulmuşlar. Bir araştırma çalışmasında, gıda ve tabak arasındaki yüksek kontrast madde, düşük kontrastlı gıda ve tabaklara göre % 22 daha küçük porsiyon boyutlarıyla sonuçlandı.

Daha fazla yeşillik yemeye çalışıyorsanız, yeşil tabaklardan yemeyi deneyin. Bu, yeşil yiyeceklerin ortalama porsiyonunu artıracak ve makarna, et veya güveç gibi yeşil olmayan gıdaların porsiyon boyutlarını azaltacaktır.

Makarnayı beyaz bir tabakta veya kasede servis etmek daha büyük porsiyon boyutlarına sebep olacaktır.

Yemek yerken dikkatinizi dağıtacak şeyleri uzaklaştırın Televizyonun önünde yemek yiyorsanız, iştahınızın kontrolünü kaybetme olasılığınız oldukça yüksektir. Bunun yerine, yemeğinizin her ısırığına dikkat edin. Yemeğinizin dokusunu, aromasını ve görünümünü fark edin ve tadını çıkarın. Ne kadar sevdiğinize ya da sevmediğinize, ne yediğinize odaklanın

Yutmadan önce her ısırığı iyice çiğnemek , aşırı beslemenin önlenmesine yardımcı olur ve sindirime yardımcıdır. Yemekleri ve atıştırmalıkları yatak odasında veya kanepede değil sadece masada yiyin masada düşünün ve bu bizi akılsız çiğnemelerimizden uzak tutacak Yemek yerken çatal ve bıçak kullanmak da yerken dikkatli olmanıza yardımcı olacaktır. Isırıklarınızın arasında çatal ve bıçağı bırakmayı deneyin. Yavaşlamanıza yardımcı olacaktır. Hızlı bir yürüyüşe çıkın Çok fazla yemek yemenize rağmen hala acıkıyorsanız yoğun bir yürüyüş yaparak odağınızı bozun. 15 dakikalık bir yürüyüş atıştırmak için olan duygusal arzunuzu tatmin edebilir ve sizi yeme düşüncenizden uzaklaştırabilir. Yapılan çalışmalarda kısa yürüyüşün, şeker isteklerinini azaltmanın etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Dışarıda yürümek en iyisidir. Alışveriş merkezi ya da şehir merkezindeki alış veriş bölgesinde yemeklerle karşılaşmanız muhtemel olmayan alanlarda yürümeye dikkat edin.