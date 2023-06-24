Daha imzası bile kurumadı! Galatasaray'dan Nantes'a giden Mostafa Mohamed, yeni sezonda tek maça çıkmadan transfer oluyor...

Geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı isimler sonrası Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı. Fransız ekibinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmış ve transfer gerçekleşmişti.
Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında almıştı.
Resmi imzaların atılmasının ardından sarı - kırmızılı kulübe veda eden Mohamed'in Instagram paylaşımında, "Her şey için teşekkürler, sizi seviyorum." ifadeleri yer almıştı.
Foot Mercato'nun haberine göre Mısırlı golcü için Premier Lig ekibi Sheffield United devreye girdi.
İngiltere'den gelen ilginin Mostafa Mohamed'i etkileyebileceği ve Nantes ile yeni sezonda tek maça çıkmadan ayrılmayı düşünebileceği kaydedildi.
Geçen sezon Nantes ile 51 resmi maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.