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  4. Daha imzası bile kurumadı! Galatasaray'dan Nantes'a giden Mostafa Mohamed, yeni sezonda tek maça çıkmadan transfer oluyor...

Daha imzası bile kurumadı! Galatasaray'dan Nantes'a giden Mostafa Mohamed, yeni sezonda tek maça çıkmadan transfer oluyor...

24.06.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Mostafa Mohamed'i sezon başında Ligue 1 temsilcisi Nantes'a kiralamıştı. Fransız ekibi, Mısırlı yıldızın bonservisini sarı - kırmızılılardan 5.75 milyon euro karşılığında almıştı. Yeni sezon hazırlıklarını Nantes'ta sürdüren Mohamed için tek maça çıkmadan ayrılma ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı isimler sonrası Galatasaray, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı. Fransız ekibinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmış ve transfer gerçekleşmişti.

BONSERVİSİ: 5.75 MİLYON EURO

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Nantes, Mostafa Mohamed'in bonservisini Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında almıştı.

Resmi imzaların atılmasının ardından sarı - kırmızılı kulübe veda eden Mohamed'in Instagram paylaşımında, "Her şey için teşekkürler, sizi seviyorum." ifadeleri yer almıştı.

PREMIER LİG SÜRPRİZİ

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Foot Mercato'nun haberine göre Mısırlı golcü için Premier Lig ekibi Sheffield United devreye girdi.

İngiltere'den gelen ilginin Mostafa Mohamed'i etkileyebileceği ve Nantes ile yeni sezonda tek maça çıkmadan ayrılmayı düşünebileceği kaydedildi.

NANTES PERFORMANSI

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Geçen sezon Nantes ile 51 resmi maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, 11 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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