Daha iyi bir ilişki için bilmeniz gereken ipuçları!

Aşk hayatınız herhangi bir sebepten dolayı iyi gitmiyorsa, zorluklarla mücadele etmek için yapılabilecek birçok şey vardır. Daha iyi bir aşk hayatı için yapılması gerekenleri sizin için derledik. Bunların ilişkiniz üzerinde olumlu bir etkisi olacak ve birlikte olduğunuz kişiyi, mümkün olmadığını düşündüğünüz şekilde size daha da yaklaştıracak. Elbette, bunlardan bazıları küçük görünebilir ancak sahip oldukları etkilerin hepsi muazzamdır. 1. BİRBİRİNİZDEN VAZGEÇMEYİN Sürekli olarak birbirinizden vazgeçiyorsanız ve ilk fırsatta ayrılmaya karar veriyorsanız sağlıklı bir ilişki yürütmeniz zordur. Uzun vadede gerçekten ilişkinin içinde olmak zorundasınız. Yaşamda birçok keskin viraj, iniş ve çıkış vardır. Biz, hepsine hazırlıklı olmak zorundayız. Bu dünyada hiçbir şey olmasını istediğimiz kadar kolay değil. Zor günleri birlikte atlatırsanız mutlu günlerde birbirinizin kıymetini daha çok bilirsiniz. İlk zorlukta kaçmak, sevgiliniz ya da eşinizin size ve ilişkiye olan güvenini büyük ölçüde zedeler. Sorunların, sizi korkutmasına izin vermeyin. İlişkilerdeki pek çok problem iletişim hatalarından kaynaklanır. Daha iyi iletişim kurmak için yeni yollar keşfetmek iyi bir çözüm olabilir.

2. SİZİ RAHATSIZ EDEN ŞEYLERİ KONUŞUN Her zaman ortaya çıkan ve aniden gelişen sorunlar olacaktır. Fakat eşiniz ya da sevgilinizle doğru şekilde iletişim kurduğunuzda sorunların çözüldüğünü fark edeceksiniz. Siz, ikiniz birbirinizle problemleriniz hakkında konuşabilmelisiniz. Neler olup bittiğinden bağımsız olarak, duygusal ve zihinsel olarak eşinizle iletişim kurmak hayati olmalıdır. 3. FİZİKSEL YAKINLIĞI ARTTIRIN Eğer her ikinizin de ihtiyaç duyduğunuz şey fiziksel yakınlık ise bu önemli değilmiş gibi davranmayın. Bu, üzerinde çalışmanız gereken bir şey. Fiziksel yakınlığı arttırmayı, önemli şeyler listenize ekleyin ve üzerinde çalışmaya başlayın. Birbirinizi memnun etmek için bunun üzerinde bir süre çalışabilirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınız ve eşinizin ihtiyaçları eşit şekilde önemlidir, unutmayın. 4. GERÇEKTE NE İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN Elbette, size önemsiz görünebilir. Fakat ilişkinizle ilgili duygusal ve fiziksel isteklerinizi konuşmak ve bunun üzerinde tartışmak önemlidir. Bunu yapmak hem aynı frekansa girmenizi sağlar hem de doğru şekilde ilerlemenize izin verir. Düşünceleriniz var ve eşinizin de kendi düşünceleri var. Birbirinizi duymanız ve dinlemeniz çok önemli.

5. KAÇINILMAZ ŞEYLER İÇİN BİRBİRİNİZİ SUÇLAMAYI BIRAKIN Değiştirilemeyen veya önlenemeyen şeyler için birbirinizi suçlamayın. Sırf bir şeyler ters gittiği için birinin suçlanması gerekmez. Olaylar olur ve zaman zaman hepimizin bunu aklında tutması gerekir. Birbirinizin dışında gelişen zorluklar ve sorunlar karşısında eşinizden destek istemek ve duygularınızı açıkça ifade etmek burada anahtardır. Eğer ilişkinizde kendinizin çözemeyeceği kadar büyük sorunlar yaşıyorsanız bir evlilik terapistine gitmeniz, ilişkinizi onarmanızı ve yakınlaşmanızı sağlar. 6. BİRBİRİNİZ İÇİN ZAMAN AYIRIN Meşgulseniz ve birbiriniz için zamanınız yoksa, zaman ayırın. Her zaman eşiniz için zaman ayırmaya istekli olmalısınız ve o da sizin için aynısını yapmalıdır. Her sabah sadece birkaç dakika bile, ilişkinizde büyük bir fark yaratabilir. 7. FLÖRT ETMEYİ UNUTMAYIN Dışarı çıkmak ve eşinizle buluşmak, birçok insanın ilişki ilerledikten sonra yapmayı unuttukları bir şeydir. Bu tuzağa sakın düşmeyin, kendinizi ve sevgilinizi öncelik haline getirin. Birlikte güzel bir akşam yemeği yiyin ve bütün gece konuşun. Sevgilinizle romantik bir yerde akşam yemeği yemek isterseniz buraya göz atabilirsiniz. 8. BİRLİKTE EĞLENCELİ ŞEYLER YAPIN Birbirinizden sıkıldıysanız ve ilişkinizi canlandırmak istiyorsanız, birlikte eğlenceli aktiviteler yapabilirsiniz. Normalde yapmayacağınız şeyleri yapın ve birlikte eğlenmenin tadını çıkarın. Bunun sizi, birbirinize ne kadar yakınlaştıracağına şaşıracaksınız!

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp... Vay be dedirten duvar yazıları! Resmen aynısı! Sokakta onları görenler gözlerine inanamadı