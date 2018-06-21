Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Oldukça basit ve maliyetsiz bir diyetten bahsediyoruz. Maliyetinin düşük olmasının yanı sıra metabolizma hızını artıran ve vücuttaki yağ miktarını azaltan yararlı bir diyetten bahsediyoruz. Yararlı diyoruz ancak herhangi bir allerji ya da sağlık probleminiz yok ve doktorunuz da onayladıysa sağlıklı bir şekilde uygulayabilirsiniz :)
Ayrıca bu diyete son verdikten sonra uzmanın da onayı ile bu şekilde beslenmeye devam ettirenlerin verdikleri kiloları hiçbir şekilde geri almadığı gözlemlenmiştir. Bu beslenme modelinin temel taşı ise günde 10 bardak su içmek!
Bunları es geçmeyin:
Hiçbir şekilde besleyici olmayan yiyecekleri hayatınızdan çıkarın.
Kullandığınız tuz miktarını azaltın ve deniz tuzu kullanın.
İşlenmiş gıda, şekerli içecekler ve alkolden uzak durun.
Pazartesi:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: 1/2 adet tatlı patates ve sınırsız elma.
Akşam yemeği: Salata ve fırında yağsız tavuk.
Salı:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Yeşil sebzelerle hazırlanmış salata ve haşlanmış tavuk.
Akşam yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal.
Çarşamba:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Az yağlı 2 dilim peynir, 1 adet domates ve 1 adet haşlanmış patates.
Akşam yemeği: Haşlanmış tavuk ve salata.
Perşembe:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: İstediğiniz kadar meyve.
Akşam yemeği: Haşlanmış tavuklu salata.
Cuma:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Haşlanmış sebzeler ve 2 adet haşlanmış yumurta.
Akşam yemeği: Izgara balık ve salata.
Cumartesi:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: İstediğiniz kadar meyve.
Akşam yemeği: Buharda haşlanmış tavuk ve sebzeler.
Pazar:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Domatesli haşlanmış tavuklu salata.
Akşam yemeği: Buharda pişirilmiş sebzeler.
Pazartesi:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Fırında yağsız tavuk ve salata
Akşam yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet portakal, salata.
Salı:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta ve haşlanmış sebze.
Akşam yemeği: Izgara balık ve salata.
Çarşamba:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Salata ve haşlanmış tavuk.
Akşam yemeği: 1 adet portakal, haşlanmış yumurta ve salata.
Perşembe:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: 2 dilim az yağlı beyaz peynir, 2 adet haşlanmış yumurta ve salata.
Çarşamba: Tavuklu sebze salatası.
Cuma:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.,
Öğle yemeği: Somonlu salata ya da balık ızgara.
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta ve salata.
Cumartesi:
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.
Öğle yemeği: Haşlanmış tavuk ve salata.
Akşam yemeği: İstediğiniz kadar meyve.
Pazar:
Kahvaltı: Haşlanmış yumurta.
Öğle yemeği: Haşlanmış sebzeler ve fırın tavuk.
Akşam yemeği: Haşlanmış sebzeler ve fırın tavuk.
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