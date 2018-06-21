Daha ne isteriz ki! İki haftada 10 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti

Oldukça basit ve maliyetsiz bir diyetten bahsediyoruz. Maliyetinin düşük olmasının yanı sıra metabolizma hızını artıran ve vücuttaki yağ miktarını azaltan yararlı bir diyetten bahsediyoruz. Yararlı diyoruz ancak herhangi bir allerji ya da sağlık probleminiz yok ve doktorunuz da onayladıysa sağlıklı bir şekilde uygulayabilirsiniz :)

Ayrıca bu diyete son verdikten sonra uzmanın da onayı ile bu şekilde beslenmeye devam ettirenlerin verdikleri kiloları hiçbir şekilde geri almadığı gözlemlenmiştir. Bu beslenme modelinin temel taşı ise günde 10 bardak su içmek!

Bunları es geçmeyin:

Hiçbir şekilde besleyici olmayan yiyecekleri hayatınızdan çıkarın.

Kullandığınız tuz miktarını azaltın ve deniz tuzu kullanın.

İşlenmiş gıda, şekerli içecekler ve alkolden uzak durun.

İLK HAFTA

Pazartesi:

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.

Öğle yemeği: 1/2 adet tatlı patates ve sınırsız elma.

Akşam yemeği: Salata ve fırında yağsız tavuk.

Salı:

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 adet portakal veya mandalina gibi turunçgil meyvesi.

Öğle yemeği: Yeşil sebzelerle hazırlanmış salata ve haşlanmış tavuk.

Akşam yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta, salata ve 1 adet portakal.