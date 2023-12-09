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Daha önce Burak Yılmaz'ın yardımcılarını işaret eden Rıza Çalımbay, şimdi de Şenol Güneş'e göndermede bulundu!

09.12.2023 22:20 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftası muhteşem bir mücadeleye sahne olurken, haftanın maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha önce takımdaki sakat isimlerin fazlalığının ardından Burak Yılmaz'ın yardımcılarını işaret eden Çalımbay, şimdi de Şenol Güneş'e göndermede bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Maça kötü başlamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Denk bir maç oluyordu. Sonraları gittikçe bizimkiler hata yaptı. Hepsi kapasitesinin altında oynadı. Söylediğimiz şeyleri yapamadılar. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Üzücü bir maç. Mükemmel bir taraftar gelmiş. Herkes için önemli bir maçtı. Beklentinin altında bir futbol oynadık. Bu kadar beklemiyorduk." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME

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Sözlerinin bir noktasında "Ben sezon başında olsaydım bu takımın yarısı belki de olmazdı" diyerek sezon başında takımın başında bulunan Şenol Güneş'e göndermede bulunan Çalımbay'ın bu ifadesi oldukça dikkat çekti.

"BURASI BEŞİKTAŞ! BU BÖYLE OLMAZ, BU BÖYLE GİTMEZ!"

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Hazırlık dönemi falan yapmadık biz. Oyuncuları da görmedik. Geldik direkt. Eksik yönler çoktu. Bir an önce bunları bitirmek kolay değil. Talihsizlik oldu; Gedson ve Umut'un çıkması da dezavantaj oldu. Yeri olmayan arkadaşları mecburen oralarda oynattık. İstediğimizi yapamadık. Ne olursa olsun bir hedef var. Sonuna kadar gitmek gerekiyor. Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez. Bunun devre arası düzelmesi gerekiyor. Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermesi gerekiyor, sahanın içinde dışında. Bunları yaparsak kendimize geliriz, gelmemek için bir neden yok.

"OYUNCULAR DA KENDİLERİNE BAKACAK, DÜZELECEK"

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Bazı arkadaşların oynadığı oyun bu değil. daha üst seviyeye çıkabilirler. Bize zaman lazım, biraz zaman lazım. Oyuncularla çok çalışmak lazım, daha 1 ay bile olmadı. Sezon başı böyle bir şey yakalayabilsek daha farklı olaylar oldu. Futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Aniden geldik. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde 4. maçım, ilk defa yenildik. Düzelecek. Yapacak bir şey yok. Burası Beşiktaş, böyle olmaz. Oyuncu arkadaşlarım da kendilerine bakacak, düzeltecek. İnşallah iyi bir yere geleceğiz.

DAHA ÖNCE BURAK YILMAZ'A DA GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

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Daha önce katıldığı bir programda da Şenol Güneş sonrası takımın emanet edildiği Burak Yılmaz'a göndermede bulunan Çalımbay, "Enkaz devraldım demiyorum ama ben hayatımda bu kadar sakatlanan oyuncu grubu görmedim. Şu an 9-10 sakat var. Hepsi aynı yerden sakatlanıyor; grade 1, grade 2. 'Bıktım bunlardan' dedim. Club Brugge maçına çok üzüldüm. Yenilgiye değil, oyuncu bulamadığımıza üzüldüm. Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörlerden dolayı olabilir; takımı bir an önce hazır hale getirelim diye. Fenerbahçe maçına 11 buluruz ama bazı oyuncuları farklı yerlerde oynatmak zorunda kalabiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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