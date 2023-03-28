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  4. Para için yine soyundu! Bahar Candan'ın yatak pozu tepki çekti

Para için yine soyundu! Bahar Candan'ın yatak pozu tepki çekti

28.03.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan her hareketiyle ve her sözüyle gündem oluyor. Son olarak namaza başlayacağını duyuran Candan yataktan iç çamaşırlı pozlarını paylaştı. Onlyfans için link veren Candan'a "Ramazan ayında hiç utanmıyor musun?" yorumları geldi.

Para için yine soyundu! Bahar Candan'ın yatak pozu tepki çekti

İşte Benim Stilim ile tanındıktan sonra fenomen olan Bahar Candan yaptıklarıyla gündem oluyor. Namaza başlayacağını duyurduktan sonra verdiği pozlarla tepki çeken Candan Onlyfans için soyunup paraya para dememişti.

Bahar Candan iddiasına göre Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazanmıştı. Kazancını artırmaya devam eden fenomen son olarak yatakta iç çamaşırlı hallerini paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN POZ

Bahar Candan'ın soyunmasına yine tepki vardı.

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Bir kısım takipçi "Ramazan'da yapma bari ayıp" yorumlarında bulundu.

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Bahar Candan son olarak "Hacca gideceğim arkadaş arıyorum benimle ibadet edecek ve aynı zamanda para kazanacak" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

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Bahar Candan stil aktan

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