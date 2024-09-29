Daha önce yakalanmışlardı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan aşk pozu geldi

Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Temmuz ayının başlarında Çeşme'de tatil yapan Aleyna Kalaycıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile görüntülenmişti. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Daha önce Doğukan Güngör ile samimi halde görüntülenip daha sonra oyuncuya imalı sözler eden Aleyna geçtiğimiz günlerde Canbay ile yakalnmıştı.

"Birlikte bir iş yapıyoruz. Şu an hazırlık sürecindeyiz, stüdyodan çıktık" diyen Aleyna Kalaycıoğlu Canbay ile aşk yaşıyor.

"NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"

Aşk pozlarını paylaşan taze aşıklara sosyal medyada yorum yağdı. İkiliyi görenler "Beni şok eden aşk", "Bu kadın istediğini alıyor", "İlginç çift" yorumları yapıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz günlerde "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.