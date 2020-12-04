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Daha önce yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 19:10 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde yarı çıplak sahaya girerek bir anda dünya gündemine oturan model Kinsey Wolanski, Birleşik Arap Emirlikleri'nde cami ziyareti yapıp tesettürlü kıyafetiyle poz verdi.

Daha önce yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yarı çıplak sahaya girerek herkesi şaşkına çeviren ve tüm dünyada isminin bilinmesini sağlayan ünlü model ve fenomen Kinsey Wolanski yeniden gündemde.

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Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Wolanski, bikinili ve yarı çıplak pozlarının aksine bu kez cami ziyareti yaptı ve tesettürlü kıyafetiyle poz verdi.

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Ülkeye olan sevgisini paylaştığı fotoğrafla dile getiren 24 yaşındaki Wolanski, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ulusal günü kutlu olsun. En sevdiğim yere tekrar geldiğim için çok mutluyum. BAE, herkesin güvende olması ve turizmin yeniden canlanması için koronavirüs protokolünü geliştirdi. Hiçbir ülkenin güzelliği, kültürü ve misafirperverliği gerçekten buraya hiç benzemiyor" ifadelerini kullandı.Wolanski'nin bu paylaşımı takipçilerini bir hayli şaşırtırken on binlerce beğeni aldı.

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Daha önce Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşıp koronavirüs salgını nedeniyle ormanda yaşamaya başlayacağını söyleyen Wolanski, tarzan gibi bir hayat süreceğini belirtmişti.

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Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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Sosyal medya hesabında inanılmaz bir takipçi artışı yakalayan Wolanski'nin şu an 3,7 milyon takipçisi bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sonunda doğru yolu bulmuş. Çok sevindim onun adına. Umarım bir daha yarı çıplak sahaya atlamaz artık
guzelmis cidden
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