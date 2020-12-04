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Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.12.2020 17:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ara transfer dönemi günden güne yaklaşırken, transfer söylentileri de hız kazanmaya başladı. Yaz transfer sezonunda yaptığı 18 transferle adından söz ettirmeyi başaran Fenerbahçe için flaş bir isim gündemde. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray forması giymiş Henry Onyekuru için görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Onyekuru için girişimler sürüyor!

Monaco'da kadro dışı kalan Henry Onyekuru için Fenerbahçe iddiaları güçlenmeye başladı. Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray ile görüştüğü ileri sürülmüştü.Ancak menajeri "İstanbul'dan ilgilenen bir büyük kulüp daha var diyerek" baklayı ağzından çıkarmıştı.

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EMRE BELÖZOĞLU TALİMATI VERDİ!

Gelen haberlere sarı-lacivertlilerin, menajer William D'Avila ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Emre Belözoğlu'nun kadroda görmeyi çok istediği oyuncuların başında gelen Onyekuru için Erol Bulut ile bir toplantı yaptığı ve bu toplantıdan olumlu sonuç aldığı aktarıldı.Fransız ekibinin ücret konusunda kolaylık göstereceği Onyekuru için maaş konusunda kıran kırana pazarlık yapıldığı belirtildi.Şu an için bir anlaşma sağlanamasa da tarafların birkaç gün içinde tekrar masaya oturup olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlandıracağı ifade edildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu fetöcü emre ve şikebahçe yônetimi neden hep galatasarayın ilgilendiği topculara göz dikiyor nekadar zavallı bunlar ya
Yiyin birbirinizi
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