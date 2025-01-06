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Daha sezon bile bitmedi! Yunus Akgün'e İngiliz kulübü talip oldu! "Kiralayın, sezon sonu alalım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 12:57
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Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'e İngiltere Ligi'nden talip çıktı.

Daha sezon bile bitmedi! Yunus Akgün'e İngiliz kulübü talip oldu! "Kiralayın, sezon sonu alalım"
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında gol atan Yunus Akgün, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından oldu. Milli oyuncu, Göztepe maçında fileleri havalandırarak ligde 6. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atan Yunus, toplamda da 11 gole ulaştı. Bu performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Yunus Akgün için resmi teklif geldi.

EVERTON İSTİYOR

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Everton, Galatasaray'a Yunus Akgün için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

GALATASARAY REDDETTİ

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Everton'ın yaptığı teklifi düşünmeden reddeden Galatasaray, sezon sonunu işaret etti. Yunus Akgün için minimum 15 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılılar, bu rakamın altında gelen tekliflerle masaya dahi oturmayacak.

BU SEZON OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası ilk 11'de daha fazla şans bulan Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

Hem sağ hem sol kanatta başarılı bir performans gösteren Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 24 maçta görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF Süper Kupa'da 1, Süper Lig'de de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı.

Yunus Akgün, daha öncesinde en skorer sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da yaşamıştı. 2021-2022 sezonunun başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-

Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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