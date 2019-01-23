Daha ucuz telefonlar üretecek

Çinli markaların akıllı telefon sektöründeki yükselişi şüphesiz LG ve Samsung gibi markaların işlerine zarar verdi. Özellikle fiyat/performans ağırlıklı ürünlere yönelen Çinli telefon üreticileri orta segment cihaz pazarındaki ağırlıklarını artırmış durumda. Büyük markalar ise pastadaki paylarını korumak için yoğun çaba sarf ediyorlar. Android alanının şu an için lider markası Samsung, son olarak yeni orta segment telefon modeli olacak M serisini duyurmuştu. Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung’un Çinli rakiplerine karşı gerçekleştireceği tek hamle bu olmayacak. Samsung orta segment modellerde fiyatları daha da aşağı çekecek yenilikler üzerinde çalışıyor. Samsung fiyatlarını düşürecek Infinity-O ekranı ile gelecek olan Galaxy A8S OLED ekranın aksine LCD panel kullanacak. Bu da maliyetlerin azaltılması anlamına geliyor. Ayrıca haberde diğer bazı Galaxy A modellerinde de LCD ekran kullanılacağı belirtilirken, Galaxy A serinin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğinden söz edilmiş.

Rekabetin bu gibi güzel yanları var. Samsung fiyatlarını hissedebilir seviyede düşürebildiği sürece OLED ya da LCD ekranının kullanıcılar nazarında büyük bir farklılık oluşturacağını düşünmüyorum. Tabii yurt dışında Samsung model akıllı telefonların fiyatları aşağı çekilmiş olsa bile, bunun ülkemizdeki satış fiyatlarına ne oranda yansıyabileceğini ise kestirmek güç. Öte yandan Apple’ın da iPhoneXR’ın devam modelini LCD ekran ile piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak 2019 yılı LCD panel kullanılan son yıl olabilir, zira Apple’ın 2020 yılında OLED ekran kullanan tamamen yeni tasarımlara sahip modellerle karşımıza çıkması bekleniyor. Fiyatlar düşmezse ne olur? Peki bir de madalyonun diğer tarafına bakalım. Samsung fiyatlarını düşürmez ve aynı skalada devam ederse neler olur? Aslında bu sorunun cevabı son derece basit. Büyük bir ihtimalle, bir kaç seneye Çinli üreticiler global pazarda zirveye yerleşirler. Zaten Huawei’nin dünyanın en çok telefon sevkiyatı yapan firma olma hevesini biliyoruz. Şirketin yetkili isimleri bu konuda iddialı söylemlerde bulunmuşlardı. Çinli üreticinin yetkilileri önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsung‘u geçeceklerine inanıyorlar. Tabi ki Samsung fiyat politikasında bir değişiklik yapmazsa.