Başladığı gibi bitti! NOW TV o dizinin fişini çekti! Şaşırtan final kararı...

Kötü Kan, Kör Nokta, Kirli Sepeti, Güzel Aşklar Diyarı, Karadut ve son olarak Kalpazan dizileri yeni sezonda tutunamayınca kısa sürede final haberleri peş peşe gelmişti.

Özellikle NOW TV, yeni başlayan dizilerinin fişini hiç beklemeden çekti. Başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı Gizli Bahçe geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Reytinglerde istenen sonucu alamayınca kanal dizinin fişini çekmişti.

O DİZİNİN DE FİŞİ ÇEKİLDİ!

3 sezon süren “Love (ft. Marriage and Divorce) adlı Kore dizisinden uyarlanan ve başrollerinde Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, Bennu Yıldırımlar ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı Aşk, Evlilik, Boşanma için final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2 bölüm yayınlanan dizi 4. bölümde ekranlara veda edecek.