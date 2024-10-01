Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni dizisi için tarzını değiştirdi! Saçlarını kestirdi...

Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine başarılı bir şekilde hayat verdikten sonra "Tükendim" diyerek ani bir kararla diziden ayrılan Müjde Uzman yeni dizisi için tarzını değiştirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde projeye veda eden ayrılık açıklamasıyla bir süre gündemi meşgul eden Müjde Uzman'a ise dizinin yapımcısı sitem dolu açıklama yaparak "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." demişti.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA DİZİSİYLE ANLAŞMIŞTI!

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra usta yapımcı Ömer Özgüner’le el sıkışan Uzman, NOW’ın iddialı dizisi “Aşk Evlilik Boşanma”da başrol oynayacak. Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” projesinden uyarlanan dizide Müjde Uzman “Gaye” rolüne hayat verecek ve Bennu Yıldırımlar (Güner) ile Melisa Şenolsun’la (Naz) etkili bir kadın dramasında performans sergileyecek.

PROJE İÇİN TARZINI DEĞİŞTİRDİ!

Gaye rolü için yaz boyunca hazırlık yapan Müjde Uzman, yeni karakteri için tarzını değiştirdi. Saçlarını kahkül kestiren ünlü oyuncunun yeni saçları çok beğenildi. Birçok kullanıcı çok yakıştığını söyledi.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NEDİR?

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak