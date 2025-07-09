Daha yeni nişanlanmıştı! Genç futbolcunun acı ölümü

Henüz 23 yaşında olan Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü oyuncusu Alihan Güldal, Karasu’da tatil yaptığı esnada hayatını kaybetti.

HAVUZA ATLARKEN BOYNU KIRILDI

Alihan Güldal'ın bir tatil sitesinde havuza balıklama atlayınca boynunu kırarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Atlayışın ardından hareketsiz kalan Güldal, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Güldal’ın boynunun kırıldığını tespit etti. Alihan Güldal, ilk müdahalenin ardından önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güldal, buradan da kapsamlı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Alihan Güldal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Güldal'dan gelen bu haber sevenlerini yasa boğdu.

2 HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Beykoz Gümüşsuyu Spor Kulübü oyuncusu olan Güldal’ın, iki hafta önce nişanlandığı öğrenildi.