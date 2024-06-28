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Dahi nasıl yazılır? Dahi mi dâhi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.06.2024 19:28
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Dilimizde yer edinmiş olan kelimeleri doğru bir biçimde kullanmak ve telaffuz etmek için yazım kurallarını iyi bilmemiz gerekir. Türkçemizi meydana getiren sözcüklerin bazılarında yaygın olarak imla hatasına rastlanılmaktadır. Özellikle birbirine benzer olan kelimelerin yazım şeklinde hata daha fazla görülmektedir. Yazımında sıklıkla yazım yanlışı görülen sözcüklerden biri dahi kelimesidir. Peki, dahi nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dahi nasıl yazılır? Dahi mi dâhi mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dahi sözcüğü hem günlük sohbet dilinde hem de yazılı iletişimlerde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu kelime çok sık kullanılmasına karşın yazıya aktarılırken genellikle yazım kuralı ihlali yapılmaktadır. Sözcüklerin yazım şeklinden emin olunmadığı zaman Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasının ziyaret edilmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Bu sözlük sayfası içerisinde kelimelerin yazımından okunuşuna kadar her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.

Dahi nasıl yazılır?

Dahi kelimesi birçok alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelime d-a-h ve i harfi olmak üzere toplamda 4 harften meydana gelmektedir. Ancak bu kelimeye benzer bir sözcük daha bulunduğundan yazım stilinde genellikle yazım hatası görülmektedir. Bu yüzden dahi yazımı ile alakalı ikileme düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sitesinden yararlanılması önemli bir konudur.

Bu site kullanıcılara çevrim içi olarak sözcük sorgulatma ve aratma imkânı tanımaktadır. Ayrıca site içerisinde kelimelerin sesli olarak nasıl okunduğu bilgisiyle beraber hangi anlamları taşıdığı bilgileri de yer almaktadır. Kelimeleri kullanmadan önce anlamını bilip yazıya aktarmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda dahi TDK’ye şu manaya gelmektedir:

  • (Bağlaç) da.
  • (Bağlaç) Bile.

Dahi mi dâhi mi?

Dahi kelimesi cümle içerisinde kullanılırken bağlaç görevini üstlenmektedir. Ancak bu sözcük pek çok kişi tarafından “dâhi” şeklinde, ikinci harf olan a harfinin üzerine şapka konularak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu içerisinde yer alan bilgilere göre “dahi” ile “dâhi” kelimesi mana yönünden birbirinden farklıdır.

Bağlaç olarak kullanılan dahi sözcüğünün her daim “dahi” olarak yazılması gerekirken diğer dâhi kelimesi ise üstün zekâya ve beceriye sahip kişileri betimlemek için kullanılmaktadır. Bu kelime bağlaç olarak cümle içerisinde “dâhi” şeklinde yazıldığında TDK açısından yanlış kabul edilmektedir. Kelimelerin manasını bilmeden kullanmak, anlatılmak istenilenin anlaşılamamasına da yol açabilmektedir. Tüm bu bilgileri değerlendirdiğimizde dahi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Dahi (doğru kullanım)
  • Dâhi (yanlış kullanım)
    Express


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