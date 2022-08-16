Daikin ve Turkcell iş birliğine gitti

İSTANBUL (AA) - Daikin ve Turkcell iş birliği çerçevesinde, Daikin markalı split klima ve hava temizleme cihazına sahip olmak isteyen Turkcell kullanıcıları, Turkcell'in 1.200 mağazasındaki cihazlara hızlı ulaşım sağlayacak, ödemelerini 36 aya varan vade ile faturalarına yansıtarak yapabilecek.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Turkcell ile gerçekleştirdiği iş birliği ile iklimlendirme sektöründe bir ilke imza attı. Daikin ve Turkcell, bu iş birliği markalarına güç katmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Daikin split klima ve hava temizleme cihazı ürünlerine sahip olmak isteyen Turkcell müşterileri, 1.200 Turkcell mağazasını ziyaret ederek bu ürünlere 36 aya varan vade ile sahip olabiliyor.

Çalışanlarının gelişimine ve hizmet kalitesine önem veren Daikin, iş birliği kapsamında yaklaşık 4 bin Turkcell mağaza çalışanına Daikin ürün eğitimleri de verdi.

İklimlendirme sektöründe bir ilk olan bu iş birliği ile Daikin markalı ürünler, 1.200 Turkcell mağazasında ve Turkcell online kanallarında yerini aldı.

Bu sayede Turkcell müşterileri, Turkcell mağazalarında Daikin ürünleri hakkında hem bilgi alabilecek hem de ödeme kolaylıklarından ve indirimlerden yararlanabilecek.

Satışı gerçekleşen ürünler, Daikin bölge depolarından temin edilerek; Daikin servisleri tarafından sevk ve teslim edilecek, aynı anda da ürünlerin eve kurulumu gerçekleştirilecek.

- "Ortak birçok yeni projeyi birlikte geliştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, yeni dünya düzeninde herkesin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ortak platformlar aracılığıyla güvendiği markalardan satın almak, aynı zamanda bu ürünlere hızlı ulaşabilmek istediğini aktardı.

Önder, "Daikin ve Turkcell markalarının deneyimleri ve güvenilirlikleri, tüketiciye bu anlamda birçok artı sunuyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sonucunda müşteri deneyimi konusunda da mükemmele yakın sonuçlar yakalayacağımıza inanıyorum. Projemiz bazı ürün grupları ile sınırlı kalmayacak. Ortak birçok yeni projeyi birlikte geliştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, dijitalleşmenin ve teknolojik alışverişin öncüsü olarak, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özdal, şu bilgileri verdi:

"Faaliyet gösterdiğimiz her noktada üstün kalitemizi ve teknolojilerimizi, Turkcell'i tercih eden müşterilerimize aynı standartta yansıtıyoruz. Bu doğrultuda onlarca kategoride, yüzlerce ürünle portföyümüzü genişleterek sektörde ilklere imza atıyoruz. Müşterilerimizin tüm elektronik ihtiyaçlarını karşıladığımız teknoloji mağazalarımızda ve Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri Pasaj’da artık Daikin marka split klima ve hava temizleme cihazı ürünlerini de kullanıcılarla buluşturacağız.

İş birliği kapsamında, Turkcell ayrıcalığıyla satın alınan ürünlerin teslimat ve kurulumları, yine Turkcell güvencesiyle Daikin yetkili servisleri tarafından yapılacak. Önümüzdeki dönemde de telekomünikasyon sektöründeki lider konumumuzu, teknoloji mağazacılığının ötesine geçen yenilikçi yaklaşımlarımızla güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

