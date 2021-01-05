Dakar Rallisi'nde zirve Red Bull sporcularının

İSTANBUL (AA) - Dakar Rallisi'nin üçüncü gününde bitiş çizgisine en iyi dereceyle gelen isim Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah olurken, 3 etap sonunda bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel genel klasmandaki liderliğini korudu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Yarış, üst üste ikinci kez Suudi Arabistan'da gerçekleştiriliyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol katedeceği Dakar Rallisi'nin üçüncü günü de geride kaldı.

Wadi Ad-Dawasir'de geçilen 629 kilometrelik üçüncü günde de birincilik Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah'ın oldu. Al-Attiyah'ın üst üste ikinci zaferine ulaştığı Dakar Rallisi'nde güne genel klasman lideri olarak başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel de koltuğunu korudu.

Zorlu üçüncü günde otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah, bitiş çizgisine 3 saat 17 dakika ve 39 saniyelik derecesiyle ulaştı. Etapta üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel'in oldu. Güne genel klasman lideri olarak başlayan Peterhansel, rakibinin 4 dakika 5 saniye gerisinde bitiş çizgisine geldi ve liderliğini korudu.